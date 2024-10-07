瘋牛行情持續！恒指今早衝逾2%突破兩萬三 坐穩今年全球最會飆市場寶座

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-07 11:08

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香港股市今 (7) 日開盤再度爆發，恒生指數(HSI) 漲逾 2%，恒生科技指數漲超 4%，A50 也繼續大漲，持續上演「瘋牛」行情，並坐穩今年全球漲幅第一股市寶座。恒指上周飆漲 10.2%，恒生科技指數上周漲幅更高達 17.38%。

《證券時報》報導，恒指自 9 月 11 日以來區間反彈逾 28%，年內漲幅達 33.37%，近期大漲後已成全球主要指數首位。

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多位業內人士表示，國慶長假期間港股持續大漲，這可能會助推節後 A 股市場走勢。此外，港股佔權重較多的主動權益基金及港股主題基金，將因港股強勁表現受益，基金凈值有望出現較大反彈，在業績排名上可能佔據領先地位。

專家認為，港股近半個月終於站了起來，成為全球表現最好的市場，一掃過去四年全球表現最差市場陰霾。恒指漲了 33.5% 且按此趨勢下去，第四季應該還會有不錯的表現。

廣發證券發展研究中心首席資產研究官戴康認為，港股正處於牛市的第二階段，就是價值重估的階段，第三階段就要等基本面持續改善，尚待觀察，包括獲利實現的行情還未明朗。

戴康建議，在當前牛市氛圍中應將資金分為穩健和高彈性資產兩部分進行配置。在高彈性資產方面，中國資產和泛東南亞資產在債務週期和人口結構上有利，值得關注。在港股市場中，採取低買高賣策略，而 A 股市場可能更具高漲情緒，需要關注成交量和市場情緒演變。

民生證券策略團隊發佈研究報告指出，散戶和法人情緒均明顯上行，這意味著市場或繼續處於上行。值得注意的是，機構投資人的情緒已接近 2018 年以來最高點，僅次於 2018 年 10 月。整體來看，A 股投資者風險偏好螺旋下降趨勢已經逆轉。散戶和法人情緒現階段處於合力階段，但未來後者情緒恐因上升空間不大而構成未來市場的變數。

行業投資情緒指標也顯示，多數族群均有明顯上行信號。具體來說，石油石化、有色、食品飲料、非銀、房地產、通信等類股或將進入上行中的分歧階段，其他類股則仍在上行趨勢中。加權股東戶數指標顯示，近期投資人更多地湧入消費者服務、食品飲料、非銀、房地產、傳媒等類股。