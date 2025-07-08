人民幣大利多！港證監會宣布債券通三大重磅優化政策 A股港股聯袂攀漲

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-08 14:00

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中港兩地股市今 (8) 日突迎重大利多消息，香港證監會行政總裁梁鳳儀在債券通周年論壇 2025 上發表講話時表示，中國人民銀行和香港金管局宣佈了多項債券通優化擴容的措施，包括擴大南向通參與機構範圍，加入券商、保險公司、理財及資產管理公司，優化離岸人民幣債券回購業務，允許回購期間債券再質押使用等。

香港證監會行政總裁梁鳳儀（圖：Shutterstock）

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過去 8 年，債券通蓬勃發展。梁鳳儀指出，境外投資者過去一年持有的合格在岸債券在香港作為抵押品的應用場景不斷增加，從互換通北向交易、離岸人民幣回購業務，到香港場外結算公司的衍生品交易。目前，香港場外結算公司已接受用作抵押品的在岸國債規模達到 30 億元人民幣。

2024 年全年，在香港發行的離岸人民幣債券總額突破 1 兆人民幣，年增率 37%。國債方面，對國家財政部未來在香港加大不同期限的國債發行充滿期待，尤其是增加中長期國債的比重。人民幣債券方面，香港會繼續發行不同期限的人民幣債券，歡迎更多主權機構、國際組織、內地政府機構、企業等發行「點心債」。

第二，提升二級債券市場的流動性。

發展衍生工具對債券投資者對沖風險和管理流動性非常重要。支援金融機構繼續開發更具吸引力、更多元的衍生產品，包括利率、外匯和信貸衍生類的產品等，以豐富香港市場的風險管理工具箱。香港證監會與中國監管部門緊密合作，積極推進國債期貨準備工作，希望儘快走完最後一公里。

此外，香港證監會希望推動在香港建立離岸國債的商業回購市場，更好地發揮離岸國債作為融資工具的使用，促進離岸國債二級市場交易。