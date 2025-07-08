人民幣大利多！港證監會宣布債券通三大重磅優化政策 A股港股聯袂攀漲
鉅亨網編譯陳韋廷
中港兩地股市今 (8) 日突迎重大利多消息，香港證監會行政總裁梁鳳儀在債券通周年論壇 2025 上發表講話時表示，中國人民銀行和香港金管局宣佈了多項債券通優化擴容的措施，包括擴大南向通參與機構範圍，加入券商、保險公司、理財及資產管理公司，優化離岸人民幣債券回購業務，允許回購期間債券再質押使用等。
梁鳳儀說：「這些舉措將為債券通發展注入新動能，並進一步便利境外投資者獲取人民幣流動性支援，提升香港作為離岸人民幣業務中心的競爭力。」
過去 8 年，債券通蓬勃發展。梁鳳儀指出，境外投資者過去一年持有的合格在岸債券在香港作為抵押品的應用場景不斷增加，從互換通北向交易、離岸人民幣回購業務，到香港場外結算公司的衍生品交易。目前，香港場外結算公司已接受用作抵押品的在岸國債規模達到 30 億元人民幣。
梁鳳儀說，投資人正加速資產重新配置來分散風險，人民幣國際化正逢其時，香港定當抓住機遇。具體而言，香港證監會將採取三大舉措：
第一，增加一級市場固收產品發行，以及豐富人民幣產品供給。
2024 年全年，在香港發行的離岸人民幣債券總額突破 1 兆人民幣，年增率 37%。國債方面，對國家財政部未來在香港加大不同期限的國債發行充滿期待，尤其是增加中長期國債的比重。人民幣債券方面，香港會繼續發行不同期限的人民幣債券，歡迎更多主權機構、國際組織、內地政府機構、企業等發行「點心債」。
同時，香港證監會與中國監管單位積極合作，持續推動將人民幣股票交易櫃檯納入港股通。目前，相關的技術準備工作進展順利，希望近期向市場公佈實施細則。
第二，提升二級債券市場的流動性。
發展衍生工具對債券投資者對沖風險和管理流動性非常重要。支援金融機構繼續開發更具吸引力、更多元的衍生產品，包括利率、外匯和信貸衍生類的產品等，以豐富香港市場的風險管理工具箱。香港證監會與中國監管部門緊密合作，積極推進國債期貨準備工作，希望儘快走完最後一公里。
此外，香港證監會希望推動在香港建立離岸國債的商業回購市場，更好地發揮離岸國債作為融資工具的使用，促進離岸國債二級市場交易。
第三，研究建立、優化配套的離岸人民幣產品相關基礎設施，包括前臺交易系統以及中後台配套系統。
梁鳳儀還說，人民幣國際化是國家高水準金融開放的長期戰略，也是建設金融強國的強大支柱。香港作為全球離岸人民幣業務樞紐，將繼續發揮獨特優勢，三策並舉，全力擴大更豐富多元的離岸人民幣產品生態、增強離岸人民幣流動性，以及建立穩健可靠的基礎設施，為國家金融市場的穩定發展作出更大貢獻。
在梁鳳儀發聲之後，市場迎來了大幅拉升行情。港股集體大漲，A 股三大指數集體發力。截至午盤，創業板指漲超 2.2%，滬指漲 0.58%，深證成指漲 1.27%。
- 檳城漲勢吸金，資金正悄悄進場中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- A股仍有約10%的上行空間！高盛等多家國際投行看好
- 年增率逾670%！今年來港股IPO募資規模狂飆2980億 A股上市公司拿下「半壁江山」
- A股港股兩樣情！大摩揭三大分化真相：技術突破與結構優化將拉高陸股吸引力 增配空間大
- 摩根大通中國專家：上調中國經濟預期 看好港股A股
下一篇