伊朗夜襲以色列 歡呼聲響徹伊斯蘭世界

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-02 16:50

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以色列全境周二（1 日）晚間拉響防空警報，歡呼聲響徹伊斯蘭世界。對伊朗及其支持者來說，伊朗對以色列的最新襲擊，是一個「難得的慶祝時刻」。

過去幾周，以色列持續向加薩地帶和黎巴嫩發動襲擊，導致哈瑪斯、真主黨等大批高層人士身亡。

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伊朗發動空襲後，伊朗國家電視台開始播放歡快音樂，並配上飛彈劃過以色列夜空的畫面。

伊朗國家電視台隨後播放馬什哈德民眾上街慶祝的畫面，民眾揮舞著真主黨旗幟和真主黨已逝領導人納斯魯拉的肖像。

在德黑蘭、阿拉克、庫姆等城市，當地居民也舉行類似慶祝活動。

人們在煙花和燈光照耀下載歌載舞。有人高喊「美國去死」和「以色列去死」的口號。

《半島電視台》稱，在伊拉克首都巴格達和卡爾巴拉，當地民眾紛紛上街慶祝。

現場畫面顯示，卡爾巴拉居民開車時鳴笛慶祝，揮舞著伊拉克、伊朗及真主黨的旗幟。

另據《黎巴嫩國家通訊社》報導，貝魯特南郊傳出自動武器的猛烈槍聲，顯示伊朗的最新襲擊「令人欣喜」。《法新社》也提到真主黨陣地的槍聲。

《伊朗國家通訊社》在社交平台 X 上發布的多段影片顯示，此次空襲令加薩、約旦河西岸的巴勒斯坦人感到振奮。

《以色列時報》稱，一張現場照片顯示，在約旦河西岸，一大群巴勒斯坦年輕人在一大塊伊朗飛彈碎片旁合影留念。他們擺好姿勢，對著鏡頭揮舞著勝利手勢。

據《法新社》報導，在東耶路撒冷一個巴勒斯坦人社區，一名當地居民聽到第一聲警報聲時，人群中「就響起了哨聲和掌聲，眾人高呼『真主至大！』」

巴勒斯坦極端組織哈瑪斯高度讚揚此次襲擊，在聲明中表示：「伊朗伊斯蘭革命衛隊發動英勇飛彈發射，這是對以色列政權針對該地區人民持續犯下罪行的反擊，也是對我英勇烈士鮮血的報復。」

葉門叛軍胡塞高階官員馬沙特也發布聲明，支持伊朗的「自衛權」，並警告美國不要對伊朗此次做出任何干預，否則胡塞將予以嚴厲回擊。

伊朗在周二晚間稱，為報復黎巴嫩真主黨首腦納斯魯拉之死，伊斯蘭革命衛隊瞄準以色列重要軍事安全目標，發射了數十枚彈道飛彈，其中 90% 飛彈擊中目標。

伊朗媒體披露，伊朗首次使用了高超音速彈道飛彈。