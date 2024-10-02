中東衝突升級！以色列證實伊朗發射導彈攻擊 國際油價再衝高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-02 01:06

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以色列軍方周二 (10/1) 表示伊朗直接向以色列發射 100 多枚導彈，意味著中東地緣政治嚴重升級。消息傳出後，國際油價在供應中斷的恐慌下飆逾 5%、金價也一路走高。

以色列國防軍 (IDF) 聲明表示：「不久前伊朗向以色列發射導彈。」伊朗媒體邁赫爾通訊社 (Mehr News Agency) 也報導稱，導彈已經發射。

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此前，以色列軍隊進入黎巴嫩南部，作為打擊德黑蘭支持的真主黨行動的一部分。美國週二稍早警告以色列，伊朗即將發動攻擊。

以色列軍方發言人哈加里 (Daniel Hagari) 證實，美國已向以色列通報「伊朗正打算向以色列發射飛彈」。哈加里表示，以色列過去曾面臨這種威脅，現在仍會面臨。以色列在進攻和防禦方面都處於最佳準備狀態，將與來自美國的合作夥伴一起處於高度戒備狀態，並時刻關注事態進展。

這項消息確認後，國際油價再次短線拉升、金價也上漲，而美股盤中走跌。截稿前，12 月交割的布蘭特原油期貨上漲 4.77%，至每桶 75.09 美元；11 月交割的布蘭特原油期貨上漲 4.99%，至每桶 71.57 美元。

白宮表示，拜登總統周二早些時候與副總統賀錦麗及其國家安全團隊召開會議。他們審查美國幫助以色列抵禦這些攻擊，還有保護該地區美國人員的準備情況。