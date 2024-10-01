比亞迪9月銷售首次突破40萬輛車 刷新單月紀錄
鉅亨網編譯段智恆 2024-10-01 19:34
根據中國汽車製造巨擘比亞迪 (1211-HK) 周二 (10/1) 提交的文件顯示，9 月銷量首次超過 40 萬輛，刷新單月銷售紀錄。具體來看，比亞迪 9 月一共銷售 417,603 輛車，其中包括 164,956 輛純電動車和 252,647 輛插電式混合動力車。
與去年同期相比，比亞迪上月銷售量成長 46%，顯示該公司在中國國內市場占據主導地位，同時也積極往海外出口進而實現強勁的成長。根據文件，比亞迪 9 月交付的汽車中，海外銷售量超過 3.3 萬輛車。
今年到目前為止，比亞迪汽車的總銷量為 275 萬輛。考慮到中國的黃金周假期才剛開始，而聖誕節假期之後才開始，還有整整 3 個月的時間，這家汽車製造商似乎距離 400 萬輛的年度銷售目標近在咫尺。
中國政府最近宣布了一系列經濟刺激措施，以提高可支配收入，這也可能有助於比亞迪的強勁表現。比亞迪已經是中國最暢銷的汽車品牌。
摩根士丹利 (Morgan Stanley) 以 Tim Hsiao 為首的汽車分析師在一份報告中援引比亞迪高層的評論寫道，比亞迪 9 個月上修 2024 年的年銷量目標，高於 360 萬輛。不過比亞迪後來否認提高了年度目標。
由於北京政府最近增加了對符合條件的車款的補貼，補貼額度為人民幣 2 萬元 (合 2,900 美元)，電動車和混合動力車在更大範圍內的銷量也得到提振。
與此同時，吉利汽車 (0175-HK)9 月的銷售量為 201,949 輛，高於去年同期的 166,955 輛。年初至今，該公司汽車銷量為 149 萬輛，成長 32%。
然而這些大型汽車製造商的實力在一定程度上損害了較小的汽車製造商。長城汽車 (601633-CN)9 月銷量為 108,398 輛，其中新能源汽車 30,129 輛，比去年同期下降 11%。
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