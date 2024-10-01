比亞迪9月銷售首次突破40萬輛車 刷新單月紀錄

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-01 19:34

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根據中國汽車製造巨擘比亞迪 (1211-HK) 周二 (10/1) 提交的文件顯示，9 月銷量首次超過 40 萬輛，刷新單月銷售紀錄。具體來看，比亞迪 9 月一共銷售 417,603 輛車，其中包括 164,956 輛純電動車和 252,647 輛插電式混合動力車。

與去年同期相比，比亞迪上月銷售量成長 46%，顯示該公司在中國國內市場占據主導地位，同時也積極往海外出口進而實現強勁的成長。根據文件，比亞迪 9 月交付的汽車中，海外銷售量超過 3.3 萬輛車。

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今年到目前為止，比亞迪汽車的總銷量為 275 萬輛。考慮到中國的黃金周假期才剛開始，而聖誕節假期之後才開始，還有整整 3 個月的時間，這家汽車製造商似乎距離 400 萬輛的年度銷售目標近在咫尺。

中國政府最近宣布了一系列經濟刺激措施，以提高可支配收入，這也可能有助於比亞迪的強勁表現。比亞迪已經是中國最暢銷的汽車品牌。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 以 Tim Hsiao 為首的汽車分析師在一份報告中援引比亞迪高層的評論寫道，比亞迪 9 個月上修 2024 年的年銷量目標，高於 360 萬輛。不過比亞迪後來否認提高了年度目標。

由於北京政府最近增加了對符合條件的車款的補貼，補貼額度為人民幣 2 萬元 (合 2,900 美元)，電動車和混合動力車在更大範圍內的銷量也得到提振。