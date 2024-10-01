睽違近半世紀 美東碼頭再現大規模罷工 美線運價怎麼走？

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-10-01 17:27

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美國國際碼頭工人協會（ILA）於當地時間周二（1 日）凌晨在社交平台上宣布正式罷工的消息，這是 1977 年以來美國東岸碼頭首次出現大規模罷工，中國機構人士認為，運價變化可能會在十一國慶節後浮現，市場仍需關注後續勞資雙方談判的情況。

ILA 表示，美東時間周二凌晨 12 點 01 分起，關閉了從緬因州到德州的 36 座碼頭，罷工人數 45,000 人。據《彭博》報導，這是 ILA 自 1977 年以來首次發動東岸大罷工。

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ILA 工會代表周一晚間拒絕了美國海事聯盟（USMX）港口近 50% 加薪合約提議，稱其「不可接受」。

ILA 說：「等到 USMX 滿足我們的要求，包括更高的薪資調幅、停止港口自動化項目等，才會結束這場罷工。」

航運巨頭馬士基周一表示，USMX 與 ILA 的勞資合約在周一到期，馬士基已備有應急計畫。

據《財聯社》報導，在美國常年從事美線運輸的美線專家羅杰說，從當地碼頭閘口情況得知，周一下午紐瓦克港貨櫃碼頭（PNCT）、馬士基貨櫃碼頭（APMT）已經只出不進，做好罷工前準備，因此，周二後到港的船舶，無法卸櫃。

羅杰進一步表示，罷工首周，亞洲至美國東海岸航線的船舶，可能更多處於觀望狀態。北美洲區域支線或者歐洲到北美的船隻，不排除會跳過美東港口，直接前往加拿大東部。從亞洲新開去美東墨西哥灣的船期，可能會開始大量跳港或乾脆取消，客戶會選訂美西或加拿大西部的船隻。

運價方面，從中國十一國慶節前的運價情況來看，由於臨近連假，不少工廠放假，暫停出貨，節前運輸需求不足，運價繼續下滑。

寧波航運交易所的數據顯示，9 月 27 日當周，寧波出口集裝箱運價指數（NCFI）報收於 1,548.8 點，較上一報告期下跌 7.0%。北美航線方面，美東航線運價指數為 2,117.9 點，較上周跌 13.9%；美西航線運價指數為 2,984.6 點，較上周跌 2.8%。

寧波航運交易所行業分析師錢杭璐說，當周北美航線整體運力充足，美東罷工危機影響市場部分貨量轉向美西，使得美東運價的跌幅比美西大。