宏全籌資案以現增案先行 每股溢價133元發行擬籌資10.64億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-30 17:13

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飲料代充填及包材廠宏全國際 (9939-TW) 持續加碼東南亞生產基地新布局，包括印尼、越南、泰國都有新廠陸續開出挹注，宏全將發行無擔保轉換公司債及現增股籌資，預計籌資金額逾 50 億元，將爲宏全歷年最大規模的籌資，宏今 (30) 日並對現增股訂出以每股 133 元溢價發行，將募集 10.64 億元。

宏全的現金增資案訂 10 月 7 日除權交易，原股東及員工繳款日期爲 10 月 17-24 日。

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飲料代充填及包材廠宏全國際的今年市場籌資內容包括發行無擔保轉換公司債 (CB) ，採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標暫定以不低於票面金額之 101% 為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定，總發行面額上限為 40 億元；而發行現增股 8000 張，以每股 133 元發行，籌資逾 10 .64 億元，兩者預計籌資金額也逾 50 億元，主辦券商爲台新證券。

在 2024 年上半年營收及獲利同創歷史同期新高，稅後純益 16.18 億元，每股稅後純益 5.62 元；宏全 2024 年第二季營收 74.95 億元，季增 15.7%、年增 3.8%，毛利率 23.33%，季增 0.46 個百分點，年增 1.2 個百分點，稅後純益 8.69 億元、季增 15.8%、年增 12.1%，每股稅後純益 3.02 元， 第二季獲利創單季歷史新高。宏全 2024 年上半年營收 139.72 億元，毛利率 23.12%，年增 2.7 個百分點，稅後純益 16.18 億元、年增 30.7%，每股稅後純益 5.62 元。

宏全 8 月營收 27.75 億元、年增 2.9%，創歷史新高；累計 2024 年 1-8 月營收 195.22 億元、年增 5.74%，續創歷史同期新高。

同時，宏全決議通過大陸滁州廠增加機器設備，預計投資金額 5.7 億元，滁州廠預計明年第 2 季投產；大陸衢州廠第二、三期也投資 7 億元增加機器設備，二期廠及三期廠分別在今年 6 月及 12 月投產。

目前，宏全有許多建廠規劃畫，如印尼 KIIC 廠、越南 2A 廠、泰國宏信廠及台灣自貿廠，都已由董事會通過投資案，現正進行建廠及設備投資工作，這些新廠於 2025 至 2026 年陸續投產，可挹注集團營收與獲利。