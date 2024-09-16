宏全積極兩岸及全球布局 擬發行CB及現增案籌資逾50億元申報生效

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-16 09:46

‌



飲料代充填及包材廠宏全國際 (9939-TW) 持續加碼布局東南亞生產基地，包括印尼、越南、泰國都有新廠陸續開出挹注，宏全向金管會送件發行無擔保轉換公司債及現增股籌資案 (16) 日申報生效，預計籌資金額逾 50 億元，將爲宏全歷年最大規模的籌資。

宏全國際的此一市場籌資內容包括發行無擔保轉換公司債 (CB) ，採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標暫定以不低於票面金額之 101% 為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定，總發行面額上限為 40 億元；而發行現增股 8000 張，暫訂以每股 130 元發行，籌資逾 10 億元，兩者預計籌資金額也逾 50 億元，主辦券商爲台新證券。

‌



在 2024 年上半年營收及獲利同創歷史同期新高，稅後純益 16.18 億元，每股稅後純益 5.62 元；宏全 2024 年第二季營收 74.95 億元，季增 15.7%、年增 3.8%，毛利率 23.33%，季增 0.46 個百分點，年增 1.2 個百分點，稅後純益 8.69 億元、季增 15.8%、年增 12.1%，每股稅後純益 3.02 元， 第二季獲利創單季歷史新高。宏全 2024 年上半年營收 139.72 億元，毛利率 23.12%，年增 2.7 個百分點，稅後純益 16.18 億元、年增 30.7%，每股稅後純益 5.62 元。

宏全 8 月營收 27.75 億元、年增 2.9%，創歷史新高；累計 2024 年 1-8 月營收 195.22 億元、年增 5.74%，續創歷史同期新高。

同時，宏全決議通過大陸滁州廠增加機器設備，預計投資金額 5.7 億元，滁州廠預計明年第 2 季投產；大陸衢州廠第二、三期也投資 7 億元增加機器設備，二期廠及三期廠分別在今年 6 月及 12 月投產。

目前，宏全有許多建廠規劃畫，如印尼 KIIC 廠、越南 2A 廠、泰國宏信廠及台灣自貿廠，都已由董事會通過投資案，現正進行建廠及設備投資工作，這些新廠於 2025 至 2026 年陸續投產，可挹注集團營收與獲利。