〈電價調漲〉百貨商場營業成本增加 業者節能因應 恐有漲價連鎖反應

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-30 19:20

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經濟部今 (30) 日召開 113 年第 2 次電價費率審議會，民生電價維持凍漲，卻再度大幅調漲工業用電的電價 12.5%，百貨龍頭新光三越回應，以節能來降低衝擊，環球購物中心也表示，會持續升級設備來提升節能效益。

此次經濟部對食品 (含加工及零售)、攤販集中市場、量販店、超商及超市等凍漲電費，不過，大型百貨商場恐再度受到衝擊。

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新光三越回應，一直致力於落實各項節能減碳措施，例如，維持夏季店內溫控、使用節能燈具等，期透過節能效益，降低電價調漲衝擊。

不過，4 月起已全面調漲電價，新光三越總經理吳昕陽於 9 月中旬露面時也不諱言，今年商場最大的壓力是電費，自電價調漲以來，約使營業成本增加約 17%，但透過各種節能努力省下約 1.5%。

環球購物中心則指出，會持續落實節能減碳措施，例如，自動化系統管理調節，連結專櫃共同推廣，並持續升級設備，來提升節能效益。