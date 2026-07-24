鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-24 19:40

美國軍方周五 (24 日) 清晨宣布，已對伊朗目標實施了連續第 13 輪空襲，顯示華盛頓與德黑蘭之間的敵對行動毫無緩和跡象。

美軍稱，此次精確打擊了伊朗的軍事資產，包括無人機儲存場及沿海監視哨所，旨在削弱德黑蘭對荷姆茲海峽商船發動攻擊的能力。

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在軍事行動升級的同時，外交努力再次受挫。據《紐約時報》報導，伊朗已正式拒絕由伊拉克總理蘇丹尼 (Ali al-Zaidi) 轉達的、由美國支持的停火提案。德黑蘭官方表示，他們不願接受一項未能解決荷姆茲海峽控制權問題的臨時協議，而海峽是全球最重要的石油運輸咽喉點之一。

伊朗外交部長阿拉格齊 (Abbas Araghchi) 表示，談判的障礙在於華盛頓的處理方式，而非雙方缺乏溝通渠道。

隨着衝突加劇，戰爭風險正向整個海灣地區擴散。川普總統已誓言對伊朗及胡塞組織實施「重大軍事懲罰」，特別是在胡塞組織襲擊沙烏地油輪之後。據 Axios 報導，川普正認真考慮重啟大規模戰鬥行動，並認為伊朗人之所以尚未準備好談判，是因為他們「感受到的痛苦還不夠」。

做為反擊，德黑蘭正準備應對全面衝突，可能採取的行動包括打擊特拉維夫，或指使胡塞盟友封鎖連接紅海與亞丁灣的曼德海峽。

全球能源市場對此劇烈震盪。布蘭特原油價格一度衝上每桶 100 美元大關，儘管隨後小幅回落至 98.90 美元附近，但仍遠高於 6 月短暫停火時的 70 美元水準。