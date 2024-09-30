【總經觀點】中國救市！雙降、穩房市、救股市，後市行情怎麼看？
鉅亨研報 2024-09-30 14:55
一、萬箭齊發救市，中國刺激政策有什麼？影響為何？
中國國務院新聞發佈會，介紹金融支援經濟高品質發展有關情況，人行行長潘功勝宣布包括三大方向，(1) 貨幣政策 - 降準降息，(2) 房地產政策 - 調降存量房貸利率、調降首付比、加大對 3000 億元住房再貸款的支援比率，(3) 新政策工具提供股市流動性。
1. 貨幣政策，降準 50bps V.S. 降息 20bps:
人行睽違 9 年再度雙降 (降準 + 降息)，降準方面，幅度為 50bps，2022 年以來 (不包含這次)，大中型銀行實施過 5 次降準，其中 4 次降準 25bps，僅 1 次降準 50bps。降息方面，2022 年以來，人行降息 5 次，每次皆為 10bps，上一次降息 20bps 仍須追朔至 2020/3 疫情期間。
銀行淨息差壓力沉重，市場普遍預期第三季人行將實行降準，但降準、降息齊發超乎市場預期，且幅度也大於市場普遍的預期。值得注意的是，本次調整人行罕見的提前預告年內還有降準 25bps-50bps 的空間，以進行市場預期管理，這將有效穩定資本市場信心，然而考量到經濟需求疲軟不振，我們認為本輪貨幣寬鬆對實體經濟影響有限。
2. 房地產政策方面，政策基調仍以托底支持為主，具體政策影響如下 :
(1) 降低存量房貸利率有助於控制居民提前還貸潮，將降低家庭利息支出 1500 億人民幣，間接釋放私部門消費潛力。然而家庭利息降低對可支配所得提振，仍可能遠不及房價繼續下跌對財富的衝擊，預期可能對消費的提振空間有限。
(2) 由於房市需求萎縮及房價下行趨勢，降低二套房首付比例影響薄弱。
(3) 保障性住房再貸款同樣受限於…… 觀看完整內容請至豐雲學堂
二、中國經濟面臨什麼困境？為何要多舉措提振經濟？
三、人行提供 8000 億股市流動性，陸股是否還有上漲空間？
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