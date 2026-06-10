鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-10 12:49

華通 (2313-TW) 擬發行 4.2 萬張現增股進行市場籌資今 (4) 日獲金管會申報生效，暫訂以每股 200 元發行，預計募集 84 億元，成爲華通歷來最大規模籌資案，也是今年最大規模的 PCB 族群市場籌資案，而博智 (8155-TW) 也發兩筆 CB 在市場募 50 億元。

這兩筆 PCB 廠的辦理發行現增股或發行無擔保可轉換公司債 (CB) 籌資的規模雖然大，但仍比不上 2025 年金像電 (2368-TW) 發行 CB 單筆完成募集 101.59 億元來得高。

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華通現增案擬發行 4.2 萬張現增股進行市場籌資，華通暫訂以每股 200 元發行，預計募集 84 億元，並將於 6 月 22 日除權，成爲華通歷來最大規模籌資案，也是今年最大規模的 PCB 族群市場籌資案，預計現增在 7 月中旬完成募集，華通現增案籌資的主要用途在充實營運資金及償還銀行借款。

2026 年以來 PCB 族群包括有邑昇 (5291-TW)、霖宏 (5464-TW) 及鉅橡 (8074-TW) 都分別有發行 CB 或辦理發行現金增資股的市場籌資案提出，但以華通擬發行 4.2 萬張現增股進行市場籌資，暫訂以每股 200 元溢價發行，預計募集 84 億元的籌資規模最大，華通現增案的主辦券商爲凱基證券。

華通在 2026 年第一 季營收 195.5 億元，毛利率 17.98%，季減 0.72 個百分點，年增 0.81 個百分點，首季稅後純益 15.04 億元，季減 33.66%，年增 14.53%，每股純益達 1.26 元