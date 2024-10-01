降息喜迎資金潮？還是先求抗震？一起開箱這檔廣納全球機會的收益型基金
安聯投信 2024-10-01 16:28
聯準會在 2024 年 9 月宣布調降政策利率 2 碼，來到 4.75% 到 5.00% 區間，當美國啟動 2020 年 3 月以來首次降息，反映出聯準會對控制通膨更有信心，投資人此刻該如何配置資產、掌握降息後的收益機會？
安聯投信分析，這一次降息屬於「預防式降息」，換句話說，是經濟尚未陷入衰退時搶先打「預防針」，隨著貨幣政策轉向寬鬆周期，有機會提供經濟和基本面更多的支持，借鏡 1995、2019 兩次聯準會預防性降息周期，美國經濟未陷入衰退的情境之下，股債資產在降息後都有表現空間可以期待──而身處第四季，面對地緣政治和美國總統大選等諸多不確定性，建議可運用「多重資產」這樣的投資策略，兼顧成長及收益，讓參與行情不用挑進場時機。
美國貨幣政策轉寬鬆 投資目光可以更放大
美國向來是全球經濟的領頭羊，但愈來愈多投資人配置美國資產之餘，希望參與更多全球的財富機會，安聯投信在 2022 年 2 月引進安聯全球收益成長基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，該基金由 Justin Kass、Michael Yee、David Oberto、Ethan Turner 共同擔任基金經理人，用一檔基金為投資人布局全球股票、可轉債、非投資等級債，並有 15% 的投資等級債，可望直接受惠於降息循環的利多。
「當股市來到高檔，多重資產可以展現抗震效果！」安聯投信表示，除了美股，從價值面來看，歐股也頗具優勢，當 AI 旋風持續席捲全球，不僅美國獨善其身，歐洲、亞洲當中的台灣、日本、韓國都參與了半導體產業生態系，投資價值同樣閃耀、值得納入資產配置──攤開安聯全球收益成長基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 最新月報，除了擁抱逾 6 成的美國部位，也青睞歐洲（部位約 2 成），另外還包括約 1 成的亞洲部位。
圖：一圖掌握安聯全球收益成長投資配置
延續美好經驗 收益成長團隊又一力作
進一步開箱安聯全球收益成長基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 的 3 大優勢，第一，是擁抱全球各經濟體的輪動機會，同時以全球投資等級債的部位強化抗震效果；第二，債券之外，納入 35% 左右的股票部位，追求長期的成長機會；第三，拉長時間來看，以指數而言，集結全球股票、可轉債、非投資等級債、投資等級債，表現往往更勝於全球非投資等級債、新興美元債、新興當地債這樣的單一資產。*
值得一提的是，安聯全球收益成長基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 由近 30 年研究經驗的「收益成長」團隊操盤，懷抱著與客戶共好的信念，希望陪伴投資人從美國經驗出發，穩步航向全球──當聯準會降息不再是訊號、而是實際行動，此刻正是廣納全球收益機會的絕佳時機。
圖：長期投資 「全球收益成長組合」更勝單一資產
** 安聯環球投資與 Voya Investment Management (Voya IM) 已成為長期策略夥伴，因此自 2022 年 7 月 25 日起，本投資團隊已轉換至 Voya IM 旗下，且 Voya IM 成為本基金之投資經理。安聯環球投資透過過渡期間營運服務協議持續提供 Voya IM 資訊及服務。
了解更多 >> 廣納全球機會 抗震有策略
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