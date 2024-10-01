日元升、日股迎30年一遇盛景！法人建議投資組合內需與出口並重 加重4大題材

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-01 19:34

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石破茂於今 (1) 日成為日本第 102 任首相，10/27 重新國會大選，由於他的貨幣政策態度偏鷹，投資人擔憂日本央行將積極升息，日元匯價升值恐致日股大幅回檔。富蘭克林證券投顧表示，日股迎來 30 多年難得的關注、前景看好，建議納入投資組合，配置宜兼顧強勢日元受惠與受害者，在國內導向與出口導向企業之間取得平衡，可加重工業、金融、消費、科技通訊共 4 大主題商機。

富蘭克林證券投顧分析，雖然石破茂向來支持日本央行緊縮貨幣政策，不過其當選自民黨總裁後的談話也釋出鴿派訊息，認為貨幣政策必須保持寬鬆趨勢、試圖安撫市場，且鑒於先前經驗，金融市場的表現也是日本央行制定決策的評估因素之一，預期日本央行後續仍將採取溫和漸進的方式回收寬鬆貨幣政策，避免對經濟與金融市場帶來太大衝擊。

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而在經濟與企業獲利前景改善之外，推動日股進一步上漲的催化劑尚包含薪資成長加速推動家計單位消費動能提升，公司治理改革以及日本國內資金轉向提升日本股票投資部位等，日本股市長期投資前景無虞，建議投資人仍可將日股納入投資組合進行長期投資。