用日幣買進全球 國泰投信2檔基金新增日元級別

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-01 09:35

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日元這幾年的甜甜價，今年換匯一度出現 0.20 元新低價，讓許多人越跌越買，外幣帳戶累積滿手日元，國泰投信看好這波存日幣風潮，10 月最新推出 2 檔主動式基金的日元級別，包括國泰美國多重收益平衡基金及國泰美國優質債券基金，即日起用日幣就能買得到。

國泰投信投資長鄭立誠表示，國泰投信總計有超過 60 多檔的主被動式基金，橫跨各類資產、區域，以及多元幣別與收益類型，提供投資人多元的投資解決方案，總資產管理規模突破新台幣 2 兆元，客戶數高達 275.9 萬人。

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此次新增日元級別之一的國泰美國多重收益平衡基金，投資組合中打包了美股和美債配置均衡，以科技股占比 12% 為首，布局 AI 世界龍頭輝達、蘋果及微軟等科技巨頭，同時也有防禦能力較佳的核心消費及金融類股各 5%，降低投組波動，同時瞄準美債商機，也能搭到降息環境下的債券上行機會。

另一檔也能用日幣申購的國泰美國優質債券基金，嚴選流動性強的高信評債券，包括美國國庫券、摩根大通銀行、摩根士丹利、美國銀行等，由國泰投信專業投研團隊，精準掌握各類債券的年期配置，有 A、B 級別可選不配息或月月配息，是喜歡存債，或退休後有配息需求的好選擇。