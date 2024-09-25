「股神」巴菲特旗下波克夏賣出更多美銀股票 7月來淨賺90億美元

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-25 20:45

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根據昨 (24 日) 公布的最新文件顯示，「股神」巴菲特旗下波克夏 (Berkshire Hathaway)(BRK.B-US) 拋售更多美國銀行 (BAC-US) 的股票，自 7 月以來獲利約 90 億美元。

波克夏表示，在 9 月 20 日至 9 月 24 日期間，該公司出售約 2,100 萬股股票，套現約 8.63 億美元。本月稍早時，該公司曾分多批出售約 4,560 萬股股票。

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根據 LSEG 的數據，波克夏目前仍是美銀的最大股東，持有這家美國銀行業巨擘 10.5% 的股份，價值 321.3 億美元。如果其持股低於 10%，則不再需要定期報告股權出售情況。

本月早些時候，美銀執行長莫尼罕 (Brian Moynihan) 讚揚了巴菲特，稱他是一位「偉大的投資人」、「穩定了」公司。莫尼罕在紐約的一個金融會議上對投資者說：「我不知道他到底在做什麼，因為坦白說，我們不能問。」

據了解，巴菲特於 2011 年開始投資這家銀行，當時波克夏購買價值 50 億美元的優先股，顯示他相信莫尼罕有能力在 2008 年金融危機後恢復這家銀行的健康。