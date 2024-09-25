〈美股早盤〉主要指數平盤波動 投資人靜待經濟數據出爐

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-25 21:43

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美股主要指數周三 (25 日) 平盤波動，投資人靜待有關經濟狀況和可能降息的指標出爐。截稿前，道瓊工業指數跌近 30 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數跌 0.04%，標普 500 指數跌 0.03%，費城半導體指數漲 0.07%。

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在聯準會 (Fed) 上周降息 2 碼 (50 個基點) 之後，交易員正在尋找新的催化劑，同時對經濟成長的擔憂揮之不去。中國周三的最新政策舉措未能影響亞洲市場以外的市場，投資人聚焦 Fed 主席鮑爾的演講，以及本周末的美國最新個人消費支出 (PCE) 物價指數報告出爐。

蘇黎世保險公司 (Zurich Insurance Co.) 首席市場策略師 Guy Miller 表示:「我們以前在中國遇到過這種情況，需要真正有力的財政和貨幣政策來改變前進的方向。到目前為止，這個方向還沒有改變。 」

中國股市連續第六天上漲，此前中國央行將一年期政策性貸款利率下調至有記錄以來的最高水準。此前一天，當局宣布一項廣泛的經濟刺激計畫。

截至台北時間周三（25 日）21 時許：

焦點個股：

Meta Platforms(META-US) 早盤股價上漲 0.34%，至每股 565.23 美元

臉書母公司 Meta Platforms(META-US) 周三將在加州總部舉行一年一度的「Meta Connect 大會」，預料其首款擴增實境 (AR) 眼鏡將會亮相，同時還會宣布對現有虛擬實境 (VR) 和人工智慧 (AI) 產品的更新消息。

波克夏 (BRK.B-US) 早盤股價上漲 0.05%，至每股 454.79 美元

根據昨 (24 日) 公布的最新文件顯示，「股神」巴菲特旗下波克夏(Berkshire Hathaway) 拋售更多美國銀行 (BAC-US) 的股票，自 7 月以來獲利約 90 億美元。在 9 月 20 日至 9 月 24 日期間，該公司出售約 2,100 萬股股票，套現約 8.63 億美元。本月稍早時，該公司曾分多批出售約 4,560 萬股股票。

Uber(UBER-US) 早盤股價上漲 0.04%，至每股 77.47 美元

Uber Technologies 和文遠知行 (WeRide) 周三宣布建立合作夥伴關係，將這家中國自駕技術公司的車輛引入共享平台，首先從阿拉伯聯合大公國開始。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

華爾街預測標普 500 指數的將突破 6,000 點大關。花旗美股交易主管表示，這種看漲情緒可能是理所當然的：即經濟避免衰退、Fed 降息。該行表示，如果這情景能夠成真，到今年年底，股票可能會再飆升 5% 至 10%。