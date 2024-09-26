Meta Connect懶人包：平價新款VR設備Quest 3S、AR眼鏡原型Orion亮相、Meta AI新功能

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-26 03:30

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臉書母公司 Meta Platforms 周三 (25 日) 將在加州總部舉行一年一度的「Meta Connect 大會」，Meta 在會上不僅推出最新款虛擬實境 (VR) 頭戴裝置 Quest 3S，也公開眾所矚目的擴增實境 (AR) 眼鏡原型「Orion」，Meta AI 新增名人聲音功能如期揭曉，該功能將於下個月搶先在美國、加拿大、澳洲、紐西蘭的 WhatsApp、Instagram、Facebook 和 Messenge 上開放。此外，Meta 還推出與雷朋合作的智慧眼鏡「Ray-Ban Meta」。

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Quest 3S

圖：REUTERS/TPG

這款最新的頭戴裝置將於 10 月 15 日發售，售價為 299 美元，低於去年 Quest 3 的售價 499 美元。Meta 在活動上表示，這款設備可以用來看電影，也能運行 VR 健身應用程式和遊戲。該公司把這款裝置定位成多功能電腦，有意與蘋果今年 2 月推出售價 3,499 美元的 Vision Pro 較勁。

據了解，Quest 3S 新增一個專用的按鈕開啟「穿透模式」(Passthrough)，透過頭戴式裝置上的感應器查看周遭環境即時影像，保持與現實世界的互動。Meta 強調 Quest 3S 有處裡多種任務和運行應用程式能力，將其定位成一款電腦設備，而非遊樂器。

Meta 執行長祖克柏說：「你能用電腦做的所有事情，Quest 3S 也能一手包辦。」

根據先前的展示影片，該設備能同時運行多達 4 種應用程式，包括 YouTube、瀏覽器、亞馬遜音樂和 Meta 的應用程式商店。不過有個小插曲，雖然該設備能同時開啟多達 6 個視窗，但如果使用者沒有按下按鈕，應用程式會當機且視窗會消失，控制器會在幾分鐘後進入休眠狀態。

除了推出 Quest 3S 外，Meta 還把去年推出的 Quest 3 價格調降，把 512GB 版本的售價從 650 美元降至 500 美元。Quest 3S 相比，Quest 3 的鏡頭更先進，而且螢幕分辨率也更高。與此同時，Meta 還表示將停止生產 Quest Pro，這款在 2022 年推出售價高達 999 美元的頭戴裝置迴響不大。

Orion

圖：Meta

祖克柏在活動上展示 Meta 擴增實境眼鏡原型「Orion」並且說：「這就是公司要前進的目標。」雖然該款眼鏡尚未準備面向消費者推出，僅提供給內部和開發商使用，希望下一個版本就能公開販售，不過 Meta 尚未給出具體時間。

祖克柏說，Orion 是 Meta 首款「功能齊全」(fully-functioning) 的智慧眼鏡原型，基於該公司在 2019 年收購 CTRL-Labs 的手腕操作介面開發。該款眼鏡不僅能多視窗玩遊戲、執行不同功能，還能透過真人化身進行視訊會議。

有外媒體報導指出，這並非 Meta 首次公開展示開發中的設備或未來研究計畫的原型，向投資人和員工表明公司對 VR 和 AR 技術的發展方向。Orion 是 Nazare 計畫的更新版，Nazare 是祖克柏在 2021 年宣布的智慧眼鏡原型。

Ray-Ban Meta

圖：Meta

Meta 和雷朋眼鏡母公司 EssilorLuxottica 雙方擴大合作關係，再度攜手推出新款眼鏡「Ray-Ban Meta」，雖然該款眼鏡並沒有螢幕，不似智慧眼鏡，但配有鏡頭和揚聲器，能撥放音樂並與 Meta 語音助手 Meta AI 互動。這款智慧眼鏡是由高通 (QCOM-US) 晶片驅動。

在活動上，「Ray-Ban Meta」可以透過鏡頭政策使用者所見文字，若有需要翻譯則會透過揚聲器講出譯文，鏡頭還能用來掃描 QR Code、拍照提取照片文本中的訊息，甚至透過拍照記錄提醒一些生活瑣事。

Ray-Ban Meta 眼鏡產品副總裁 Li-Chen Miller 受訪時說，她去旅行的時候會用眼鏡拍下飯店房間門口，讓 Meta AI 提醒自己住的房間是幾號。

Meta AI

圖：REUTERS/TPG

除了上述硬體新品外，Meta 也更新了其聊天機器人 Meta AI 的功能，讓用戶能透過語音方式進行互動而非僅頻書面文本。用戶現在能透過 Messenger 和 Instagram 等 Meta 應用程式與 Meta AI 進行語音對話，也可能透過語音指令讓 AI 進行功能操作。

在語音功能方面，有包括英國資深女星茱蒂丹契 (Judi Dench)、美國女演員克莉絲汀貝爾 (Kristen Bell)、美國職業摔角選手約翰希南 (John Cena)、美國饒舌歌手奧卡菲娜 (Awkwafina)，以及美國喜劇演員基根麥可奇 (Keegan-Michael Key) 的語音可供選擇。

這項新功能將於下個月搶先在美國、加拿大、澳洲、紐西蘭的 WhatsApp、Instagram、Facebook 和 Messenge 上開放。