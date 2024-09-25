OECD略微上修今年全球經濟成長預測至3.2%

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-25 19:31

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經濟合作暨發展組織 (OECD) 周三 (25 日) 表示，隨主要央行升息帶來的拖累效應消退以及通膨回落帶動家庭收入增加，全球經濟處於走穩階段，小幅上調今年全球經濟成長預測至 3.2%，高於 5 月預測的 3.1%。至於明年的全球經濟成長預測則維持 3.2% 不變。

OECD 在其最新經濟展望報告中指出，隨央行緊縮政策的滯後影響消失，降息將提振未來支出，而消費者支出將受惠較低的通膨。該組織還指出，如果近期油價下跌趨勢持續，未來一年全球通膨可能會降低 0.5 個百分點。

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利率方面，OECD 預估隨通膨逐漸接近主要央行目標，到 2025 年底，美國聯準會 (Fed) 的基準利率將從目前的 4.75%-5.0% 降至 3.5%，而歐洲央行 (ECB) 利率將從目前的 3.5% 降至 2.25%。

經濟成長方面，OEC 預估美國經濟將從今年 2.6% 的成長放緩至 2025 年的 1.6%，略低於 5 月份預測的 1.8%，不過預料降息將有助於緩解這種放緩。

與此同時，由於政府刺激支出、消費者需求疲軟以及房地產板塊持續存在問題，中國的經濟成長估將從 2024 年的 4.9% 放緩至 2025 年的 4.5%。

歐元區預料將從今年 0.7% 的成長顯著提升至明年的 1.3%，主要受惠收入成長超車通膨。此外，OECD 上修英國經濟成長預測，分別是 2024 年擴張 1.1%、2025 年擴張 1.2%，高於 5 月份預測的 0.4% 和 1%。

另外，OECD 下調今年日本經濟成長預測，由 5 月預估的成長 0.5%，下調至萎縮 0.1%；明年則由成長 1.1% 上調至 1.4%。