Meta一年一度Connect大會即將展開 AR眼鏡有望亮相

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-25 20:22

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臉書母公司 Meta Platforms(META-US) 周三 (25 日) 將在加州總部舉行一年一度的「Meta Connect 大會」，預料其首款擴增實境 (AR) 眼鏡將會亮相，同時還會宣布對現有虛擬實境 (VR) 和人工智慧 (AI) 產品的更新消息。

根據路透昨日報導，AI 更新的消息中，Meta 的聊天機器人將提供用戶包括英國資深女星茱蒂丹契 (Judi Dench)、美國女演員克莉絲汀貝爾 (Kristen Bell)、美國職業摔角選手約翰希南 (John Cena)、美國饒舌歌手奧卡菲娜 (Awkwafina)，以及美國喜劇演員基根麥可奇 (Keegan-Michael Key) 的語音選項。

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據了解，Meta 執行長祖克柏在推出 AR 技術方面已經醞釀很長一段時間，該公司也一直努力克服相關技術挑戰。開發相關技術部門實驗室 Reality Labs 負責人曾說，要推出一款能面向市場的產品還需要幾年的時間。

Meta 在研發該領域技術的投資毫不手軟，將今年資本支出預測提高到創紀錄的 370 億至 400 億美元之間。根據最新公開的消息，今年上半年 Reality Labs 虧損 83 億美元，去年虧損 160 億美元。

知情人士透露，Meta 打算今年推出首款 AR 眼鏡，只在公司內部和特定的開發商社群中推出，每台設備生產成本為數萬美元。不過目標在 2027 年向消費者推出第一款商用 AR 眼鏡，屆時技術突破有望降低技術成本。

祖克柏在一場 Podcast 節目訪談中似乎證實這種方法，他表示 Meta 非常接近能夠展示目前所擁有的第一 AR 眼鏡原形。

值得注意的是，Meta 憑藉其配有攝影鏡頭的 Ray-Ban Meta 智慧眼鏡，在 AR 道路上取得意想不到的成功。

雖然 Meta 並未透露該款智慧眼鏡的銷售數字，但雷朋眼鏡 (Ray-Ban) 製造商 EssilorLuxottica 的執行長曾表示，新一代的智慧眼鏡在幾個月內的銷量超車上一代產品兩年的銷量。市場研究公司國際數據公司 (IDC) 預估，自去年更新以來，這款眼鏡的出貨量已經超過 70 萬副。

Meta 最近延長與 EssilorLuxottica 的合作關係，並考慮對這家眼鏡公司進行投資，不禁讓外界猜測，這款 AR 眼鏡可能也會使用雷朋的名字。