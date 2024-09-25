滙豐：歐洲央行將在10月開始連續降息

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-25 23:20

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根據外媒周三 (25 日) 報導，滙豐 (HSBC) 認為，隨著歐洲經濟疲軟跡象增多、通膨擔憂漸漸消散，歐洲央行 (ECB) 的降息幅度可能比先前預期的更大，從 10 月到 2025 年 4 月，在每次召開的貨幣政策會議上，都會將其關鍵存款利率下調 1 碼(25 個基點)。

滙豐歐洲首席經濟學家 Simon Wells 及其團隊預估，在 10 月到 2025 年 4 月期間，ECB 在每次會議上都會降息 1 碼，直到存款利率從目前的 3.5% 降至 2.25%。此時貨幣政策應該接近中性。

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施羅德投資長 Johanna Kyrklund 也認為，ECB 應該在 10 月會議上降息，因為經濟前景變差。 Kyrklund 受訪時說：「對於歐洲來說，環境仍然充滿挑戰。德國的許多趨勢表徵都不太好。德國以前依賴廉價的俄羅斯能源，眼下這個因素看起來都狀況不佳。」

不過一些決策者先前表示，除非歐元區經濟出現嚴重惡化，否則 10 月再次降息的可能性不大。

目前許多市場參與者預期 ECB 將在 12 月降息，認為 10 月降息的可能性為 50%。ECB 管委會成員、鷹派荷蘭央行總裁諾特 (Klaas Knot) 上周曾表示，他對市場的預期感到滿意。

歐元區 9 月綜合採購經理人指數 (PMI) 初值降至 48.9，為 2 月以來首次低於 50 榮枯線，經濟出現萎縮，經濟活動明顯放緩的風險已然增加。

滙豐首席歐洲經濟學家 Simon Wells 及其團隊指出，歐洲 9 月的 PMI 初值很糟糕——儘管 9 月 PMI 下降符合市場預期，但顯然下降的幅度表明這不僅僅是因為奧運結束。

因此，ECB 的決策者可能會更早或更快放鬆政策、多次下調利率。即使是相對鷹派的拉脫維亞決策者 Martin Kazaks 也在最近表示：「如果利率保持過高太久，可能會導致經濟不必要地放緩。」

ECB 預估，2026 年歐元區的通膨將低於目標。需求前景的進一步削弱可能會增加實質通膨低於目標的可能性。因此，即使供給面仍然疲軟，勞動市場逐步​​降溫，更多決策者可能會認為降息作為「保險」是必要的。

滙豐指出，大宗商品和歐元的通貨緊縮、薪資和通膨預期的良好走向、歐元區疲軟的經濟，都支持 ECB 採取更寬鬆的貨幣政策。即使 9 月通膨下降到 2% 以下也不會讓人意外。