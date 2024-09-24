芝加哥Fed總裁：明年會有多次降息 以保護就業市場並支撐經濟

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-24 00:10

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芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 周一 (23 日) 表示，利率需要「大幅」降低以保護美國就業市場、支撐美國經濟，預估未來一年將有更多次降息。

古爾斯比周一在芝加哥的一場活動上表示，由於聯準會 (Fed) 對通膨重返 2% 目標有信心，因此現在應該把注意力放在就業市場方面，這意味著明年還會有更多次降息。

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古爾斯比警告，如果就業市場惡化，降息速度可能會比 Fed 預期得更快。他強調，坐等問題出現是不切實際的，如果想要經濟軟著陸，Fed 就不能落後形勢。

他指出，就業市場在新冠疫情後復甦強勁，不過之後是否會走向更正常的水準還是進一步走弱目前仍不確定。

古爾斯比認為，從歷史上來看，大規模裁員會產生一個負面的回饋循環，在這個循環中失業導致支出減少，然後促使其他企業裁員應對需求下降。失業率從歷史新低 3.4% 升至 4.2%，這是一個與大多數人認為充分就業相稱的水準。

至於 Fed 上周降息 2 碼 (50 個基點) 利率決策，古爾斯比表示贊同，與稍早發表談話的明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 和亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic)看法一致。

古爾斯比說：「首次降息的具體時間不重要，更重要的是長遠的觀點，及兩方面 (就業與通膨) 的狀況都很好。如果我們希望形勢保持這種狀態，未來利率需要大幅下調。」

古爾斯比與卡什卡里都預估今年內還會再降息兩碼 (50 個基點)，其中後者認為在 11、12 月會議上分別降息一碼，不過前者並未透露是一口氣降息兩碼還是逐次會議上降息一碼。