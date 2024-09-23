Fed鷹王轉鴿！卡什卡里支持上周利率決策 估今年內再降息兩碼

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-23 20:00

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明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 周一 (23 日) 表示，自己支持聯準會 (Fed) 上周的降息決策，稱通膨取得實質進展和失業率上升的風險，降息事「正確的決定」。值得注意的是，他也表達自己支持今年再降息兩碼 (50 個基點)，不過還是要依賴經濟數據推進政策。

卡什卡里周一在明尼阿波利斯聯準銀行網站發文表示，通膨已明顯降溫接近 Fed 的 2% 目標，與此同時就業市場也開始出現疲軟跡象。他在文中寫道：「風險的平衡已經從高通膨轉向就業市場進一步走弱的風險，因此有理由下調聯邦基金利率。」

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雖然卡什卡里並非今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的投票委員，但他參與了貨幣政策的審議。他是 Fed 官員裡偏鷹派的成員，先前認為需要在更長時間內維持緊縮政策好降低通膨，但如今在文章中大放鴿。

他的文章顯示其觀點與目前其他決策者的看法一致，認為 Fed 在今年最後兩次會議期間可能需要再降息兩碼。

根據卡什卡里文章的附圖 (下)，他預估明年利率政策會進一步下調一整個百分點至 3.4%，僅比他現在所認為的「中性利率」高 0.5 個百分點，在這利率下借貸成本既不會促進也不會妨礙經濟成長。不過他仍在文中強調，實際的利率路徑還是要依賴陸續出爐的經濟數據。

圖：明尼阿波利斯聯準銀行

對於通膨，他認為 Fed 青睞的指標─核心個人消費支出 (PCE) 物價指數─已經降到 2.5%，雖然這一水準並不意外著對抗通膨已取得勝利，但顯示取得重大進展。他說：「近幾個月的趨勢顯示，通膨降溫進程似乎已步上正軌，幾乎沒有證據表明通膨會意外再次抬頭。」

圖：明尼阿波利斯聯準銀行

就業市場方面，他認為就業市場已經走軟，不過失業率還在 4.2% 的低點，然而已比去年有縮攀升，其他有關就業市場的數據也顯示疲軟態勢。