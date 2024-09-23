〈美股早盤〉主要指數小幅走高 市場聚焦經濟數據與Fed官員談話
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-23 21:47
美股主要指數周一 (23 日) 小幅走高，投資人聚焦聯準會 (Fed) 決策者談話，以及陸續出爐的經濟數據，從中尋找未來利率路徑的蛛絲馬跡。
截稿前，道瓊工業指數漲近 0.1%，那斯達克綜合指數漲近 0.1%，標普 500 指數漲近 0.15%，費城半導體指數漲近 0.1%。
美股主要指數期貨開盤前小幅走高，Fed 上周大幅降息後，交易員靜待有關進一步寬鬆空間的新跡象。
亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 周一表示，大舉啟動降息周期將有助於讓利率更接近中性水準，但官員不應承諾採取一系列大規模措施。
與此同時，明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 同日表示，自己支持 Fed 上周的降息決策，稱通膨取得實質進展和失業率上升的風險，降息是「正確的決定」。值得注意的是，他也表達自己支持今年再降息兩碼 (50 個基點)，不過還是要依賴經濟數據推進政策。
波斯提克是今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的投票委員，而卡什卡里並非今年投票委員。
投資人靜待 Fed 偏好通膨指標─個人消費支出 (PCE) 物價數─出爐，美元周一走勢持平，對政策敏感的兩年期美國公債殖利率小幅走低。
交易員們押注 Fed 將繼續其激進的寬鬆步伐。芝商所 FedWatch 工具顯示，雖然 Fed 暗示將在今年剩下兩次會議中再降息兩瑪，但交易員們預估會再降 75 個基點。 一些專家指出，是通膨降溫而非經濟衰退風險上升，給 Fed 再次大幅降息的「綠燈」。
其他消息方面，中國周一下調了短期政策利率並定於周二 (24 日) 舉行罕見的經濟簡報會，亞洲市場受到中國即將宣布新刺激措施猜測提振。
Jefferies International Ltd. 歐洲首席策略師兼經濟學家 Mohit Kumar 在一份報告中寫道:「Fed 寬鬆周期的開始應該會導致中國推出更多刺激措施，尤其是在 5% 的成長目標似乎難以實現的情況下。」
歐洲市場方面，交易員正在消化遜於預期的製造業數據，這刺激對歐洲央行 (ECB) 更大幅度降息的押注。歐元暴跌、德國公債殖利率下跌，反映出投資人對歐元區經濟復甦遭遇瓶頸的擔憂。
道富銀行 (State Street) 高級多資產策略師 Marija Veitmane 表示：「市場幾乎要求更大幅度的降息，尤其是在我們看到 Fed 已經採取了這些措施之後。」她指出，歐洲央行「肯定落後於情勢」。
截至台北時間周一（23 日）21 時許：
焦點個股：
輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 0.14%，至每股 116.17 美元
根據上周五提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件顯示，輝達財務長 Colette Kress 上周出售價值近 1,600 萬美元的公司股票。文件顯示，她在 9 月 18 日出售 68,909 股輝達股票，價值約 793 萬美元，在 9 月 20 日出售 66,670 股股票，價值約 777 萬美元。
高通 (QCOM-US) 早盤股價下跌 0.13%，至每股 168.69 美元
據悉高通上周已向英特爾 (INTC-US) 提出收購方案，高通執行長親自參與對該公司的收購談判，研究交易的各種選擇。不過，周一有報導稱資產管理公司 Apollo 有意對英特爾進行股權投資，最多 50 億美元。
福特 (F-US) 早盤股價下跌 0.64%，至每股 10.81 美元
美國國家公路交通安全管理局表示，福特汽車將在美國召回超過 14.4 萬輛 2022 至 2024 款福特 Maverick 皮卡。召回的原因是，當車輛倒車時，後視攝影機影像可能會卡頓，從而增加碰撞的風險。
今日關鍵經濟數據：
- 美國 9 月製造業 PMI 初值報 47.0，預期 48.6，前值 47.9
- 美國 9 月服務業 PMI 初值報 55.4，預期 55.3，前值 55.7
- 美國 9 月綜合 PMI 初值報 54.4，預期 54.3，前值 54.6
華爾街分析：
高盛全球市場部董事總經理表示，大選結束後，情況將發生變化，無論誰獲勝，標普 500 指數將迎來在「錯失恐懼症」(FOMO) 下的年底反彈，該指數到年底將漲至 6,000 點。不過在此之前，該行認為美股會在經歷技術定位、資金流動和選前焦慮等不利的短期局面之後才會反彈。
在 Fed 上周宣布大幅降息兩碼 (50 個基點) 後，對進一步降息的預期改善投資前景。房地產分析師表示，美國市場往往比歐洲調整得更快，貸款機構和開發商更快地對資產進行重新定價。 Legal & General 表示，美國房地產是該公司重要的擴張市場，並表示市場基本面依然強勁。
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