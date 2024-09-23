〈美股早盤〉主要指數小幅走高 市場聚焦經濟數據與Fed官員談話

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-23 21:47

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美股主要指數周一 (23 日) 小幅走高，投資人聚焦聯準會 (Fed) 決策者談話，以及陸續出爐的經濟數據，從中尋找未來利率路徑的蛛絲馬跡。

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美股主要指數期貨開盤前小幅走高，Fed 上周大幅降息後，交易員靜待有關進一步寬鬆空間的新跡象。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 周一表示，大舉啟動降息周期將有助於讓利率更接近中性水準，但官員不應承諾採取一系列大規模措施。

與此同時，明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 同日表示，自己支持 Fed 上周的降息決策，稱通膨取得實質進展和失業率上升的風險，降息是「正確的決定」。值得注意的是，他也表達自己支持今年再降息兩碼 (50 個基點)，不過還是要依賴經濟數據推進政策。

波斯提克是今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的投票委員，而卡什卡里並非今年投票委員。

投資人靜待 Fed 偏好通膨指標─個人消費支出 (PCE) 物價數─出爐，美元周一走勢持平，對政策敏感的兩年期美國公債殖利率小幅走低。

交易員們押注 Fed 將繼續其激進的寬鬆步伐。芝商所 FedWatch 工具顯示，雖然 Fed 暗示將在今年剩下兩次會議中再降息兩瑪，但交易員們預估會再降 75 個基點。 一些專家指出，是通膨降溫而非經濟衰退風險上升，給 Fed 再次大幅降息的「綠燈」。

其他消息方面，中國周一下調了短期政策利率並定於周二 (24 日) 舉行罕見的經濟簡報會，亞洲市場受到中國即將宣布新刺激措施猜測提振。

Jefferies International Ltd. 歐洲首席策略師兼經濟學家 Mohit Kumar 在一份報告中寫道:「Fed 寬鬆周期的開始應該會導致中國推出更多刺激措施，尤其是在 5% 的成長目標似乎難以實現的情況下。」

道富銀行 (State Street) 高級多資產策略師 Marija Veitmane 表示：「市場幾乎要求更大幅度的降息，尤其是在我們看到 Fed 已經採取了這些措施之後。」她指出，歐洲央行「肯定落後於情勢」。

截至台北時間周一（23 日）21 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 0.14%，至每股 116.17 美元

根據上周五提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件顯示，輝達財務長 Colette Kress 上周出售價值近 1,600 萬美元的公司股票。文件顯示，她在 9 月 18 日出售 68,909 股輝達股票，價值約 793 萬美元，在 9 月 20 日出售 66,670 股股票，價值約 777 萬美元。

高通 (QCOM-US) 早盤股價下跌 0.13%，至每股 168.69 美元

據悉高通上周已向英特爾 (INTC-US) 提出收購方案，高通執行長親自參與對該公司的收購談判，研究交易的各種選擇。不過，周一有報導稱資產管理公司 Apollo 有意對英特爾進行股權投資，最多 50 億美元。

福特 (F-US) 早盤股價下跌 0.64%，至每股 10.81 美元

美國國家公路交通安全管理局表示，福特汽車將在美國召回超過 14.4 萬輛 2022 至 2024 款福特 Maverick 皮卡。召回的原因是，當車輛倒車時，後視攝影機影像可能會卡頓，從而增加碰撞的風險。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月製造業 PMI 初值報 47.0，預期 48.6，前值 47.9

美國 9 月服務業 PMI 初值報 55.4，預期 55.3，前值 55.7

美國 9 月綜合 PMI 初值報 54.4，預期 54.3，前值 54.6

華爾街分析：