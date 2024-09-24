名創優品砸逾人民幣60億元入股永輝超市 美股ADR一度崩近20%

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-24 02:20

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根據多家外媒周一 (23 日) 報導，中國平價零售商名創優品 (Miniso Group Holding Ltd.)(9896-HK) 計劃斥資人民幣 62.7 億元 (合 8.89 億美元) 收購連鎖超市營運商永輝超市 (601933-CN)29.4% 股份，可能成為這家陷入困境公司的最大單一股東。

名創優品周一晚些時候提交給香港證券交易所的聲明表示：「此次收購將擴大集團在日用品零售業務方面的投資和營運管道，讓集團能夠分散其周期性業務風險，這具有重要的策略意義。」

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消息傳出後，名創優品美股 ADR(MNSO-US) 周一盤前股價跌逾 10%，開盤後延續頹勢，截稿前下跌 17.13%，每股暫報 13.64 美元，稍早一度暴跌近 20%，創下 2022 年 3 月以來最大盤中跌幅，今年迄今為止累積下跌 19%。

據了解，永輝超市在中國 24 個省份經營約 850 家門市，該公司已經連續 3 年淨損，反映出收掉門市的成本不斷上升。截至去年全年，虧損累積高達人民幣 80 億元。

名創優品將以每股人民幣 2.35 元的價格收購在新加坡上市的 DFI 零售集團 (DFI Retail Group) 和京東 (JD-US) 的永輝超市持股，收購價比永輝超市 9 月 20 日收盤價溢價 3.1%。

DFI 零售集團是總部位於香港的怡和洋行子公司，該公司在提交給新加坡交易所的一份文件中表示，該交易讓公司能夠集中更大比例的資本來支持其在所有市場的子公司業務成長。