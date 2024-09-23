高盛：Fed降息後避險基金紛紛搶購美國科技股

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-23 19:24

‌



路透周一 (23 日) 報導，高盛一份機構經紀客戶報告顯示，避險基金上周買入美國科技和媒體股的速度為 4 個月來最快，原因是受到聯準會 (Fed) 降息兩碼 (50 個基點) 的刺激。

利率下降預計將重振工業支出，讓企業更容易以更低的成本借款，並使消費者更容易購買科技產品，所有這些都可能有利於這些公司的股價。

‌



Fed 上周 4 年來首次降息提振美國股市，標普 500 指數上周五收盤上漲 1.15%，因對經濟衰退的擔憂有所緩解，投資人消化寬鬆貨幣政策的影響。

機構經紀機構的報告稱，避險基金押注資訊科技股上漲的多頭部位幾乎是押注資訊科技股下跌的多頭部位的三倍。

高盛的報告稱，對半導體及相關設備公司的買盤超過對電腦、顯示器和硬碟製造商等科技硬體公司的拋售。

值得注意的是，避險基金也拋出空頭部位，增加對互動媒體和娛樂公司的多頭押注。空頭部位預期資產價值下跌。報告稱，科技和媒體板塊目前占美國整體投資組合淨曝險的近三分之一。