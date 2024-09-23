美9月製造業PMI初值創15個月新低 通膨壓力再現

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-23 22:40

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全球標普 (S&P Global) 周四 (23 日) 公布的初步調查顯示，美國 9 月製造業採購經理人指數 (PMI) 連續第三個月萎縮，創下 15 個月新低，服務業擴張速度略有放緩。值得注意的是，該月價格指數升至 6 個月新高，暗示未來幾個月通膨可能升溫。

美 9 月製造業 PMI 初值降至 15 個月新低，通膨捲土重來。(圖：ZeroHedge)

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美國 9 月 Markit PMI 報告：(50 為榮枯分界線)

製造業 PMI 初值 47.0，預期 48.6，前值 47.9，創 2023 年 6 月以來新低

服務業 PMI 初值 55.4，預期 55.2，前值 55.7，創 2 個月新低

綜合 PMI 初值 54.4，預期 54.3，前值 54.6

觀察報報細項，9 月綜合訂單成長放緩，從 53.0 降至 52.4，就業指數連續第二個月萎縮。調查顯示未來生產指數跌至近兩年低點，原因是對需求前景擔憂日益加劇，以及 11 月總統大選有關的不確定性。

值得注意的是，9 月商品和服務的平均綜合價格指數升至 54.7，為今年 3 月以來最快速度成長，暗示 4 個月以來銷售價格通膨首次加速。另外，9 月衡量企業投入的價格指數初值自 8 月的 57.8 升至 59.1，寫下一年新高。

9 月物價指數初值升至 6 個月新高。(圖：ZeroHedge)

分析指出，9 月企業成本上升 (主要是與薪資上漲相關的服務業成本上升) 是價格指數成長的原因，可能意味著物價壓力正在再次積聚，不過有越來越多的證據表明通膨正在降溫。

另一方面，就業市場今年大幅放緩，失業率從 2023 年 4 月的 3.4% 上升至 4.0% 以上，可能不再對通膨構成威脅。

根據聯準會 (Fed) 本月公布的「經濟褐皮書」報告顯示，隨著企業對工人的競爭緩解，員工流失率下降，企業上調薪水的壓力減輕了。

標普全球市場情報公司首席商業經濟學家 Chris Williamson 在一份聲明中表示：「9 月份的初步調查指標顯示，美國經濟繼續以穩健的步伐成長，儘管製造業疲軟和政治不確定性加劇構成了重大阻力。」