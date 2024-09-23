矽格提高今年資本支出至38億元 用於興建中興三廠

展望未來，矽格去年就看好，2026 年起半導體市場需求將有一波強勁成長，因此決定啟動中興三廠擴建計劃，以儲備未來成長動能，新廠預計 2026 年第四季或 2027 年第一季量產。

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矽格新廠預計打造運用 AI、自動化的先進智慧化生產線，總計地上七層、地下二層且每層 1200 坪的廠房，可針對客戶 AI、HPC 等產品提供高階測試服務，屆時量產後產能可望大幅增加。