矽格提高今年資本支出至38億元 用於興建中興三廠
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-23 17:41
IC 測試大廠矽格 (6257-TW) 今 (23) 日公告，董事會通過提高今年度資本支出，從新台幣 12.09 億元提升至 38.09 億元，增幅達 215%，主要用於投入中興三廠，目前正申請土建與機電執照，預計最快今年第四季開始動工。
展望未來，矽格去年就看好，2026 年起半導體市場需求將有一波強勁成長，因此決定啟動中興三廠擴建計劃，以儲備未來成長動能，新廠預計 2026 年第四季或 2027 年第一季量產。
矽格新廠預計打造運用 AI、自動化的先進智慧化生產線，總計地上七層、地下二層且每層 1200 坪的廠房，可針對客戶 AI、HPC 等產品提供高階測試服務，屆時量產後產能可望大幅增加。
矽格今年受惠手機需求穩健，加上 AI 與 HPC 需求小量貢獻，前 8 月營收達 117.16 億元，年增 16.21%。
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