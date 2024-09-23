友通首次參加柏林2024 InnoTrans 展出完整軌道運輸解決方案

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-23 20:17

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佳世達 (2352-TW) 旗下工業電腦廠友通 (2397-TW) 宣布，於 9 月 24 日至 27 日首次參加德國柏林軌道與運輸設備展「InnoTrans 2024」，將發表最新結合 5G 與 AI 的智慧邊緣運算平台，及一系列專為鐵道與智慧車載量身打造的應用系統。

友通表示，AI 和 5G 技術加速了物聯網在交通運輸領域的創新，公司提供廣泛的產品組合，涵蓋車載監控、監測系統、道旁控制解決方案、閘道器、不斷電系統 (UPS) 及智慧交通技術等，為各種應用場景提供靈活解決方案。

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此次展覽，友通將展出搭載 NVIDIA MXM 模組與 5G 功能，並實現物聯網生態中的智慧交通與 AI 視覺技術應用；友通的鐵道解決方案通過 EN50155 等重要鐵道認證，確保運行的安全性與效率。

而 RC 系列產品則專為高效能鐵道應用設計，能在嚴苛的環境下執行長時間、不間斷的任務，以滿足市場對於安全、效率、乘客體驗、系統可靠性、未來可擴充性等關鍵需求。

除鐵道應用專業系統之外，現場也將展示友通最新車載解決方案，結合策略夥伴的先進技術，確保產品在各種環境下展現卓越效能與高度適應性，產品線涵蓋 AI 邊緣運算系列、駕駛人機介面、閘道器和不斷電系統 (UPS)。