信驊Cupola360方案報捷 導入矽格兩廠區

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-13 15:15

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IC 設計業者信驊 (5274-TW) 及旗下酷博樂今 (13) 日宣布，攜手封測大廠矽格 (6257-TW)，將 Cupola360 沉浸式全景相機與視覺化遠端管理平台，導入矽格廠房，可提供矽格客戶沉浸式遠端訪廠方案，藉此實現產線的遠端稽核及導覽，協助矽格提供更完善的半導體後端製造服務，目前已導入矽格北興場與中興場。

矽格表示，公司近年致力於推動工廠智慧升級，積極導入創新技術以提升服務品質和客戶滿意度，透過信驊及酷博樂的全景智慧視覺化遠端管理解決方案，在廠房內廣泛佈建 Cupola360 全景相機，串聯整體空間進行遠端即時巡檢，能立即顯示廠端生產數據於現場畫面。

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矽格認為，舉凡客戶端、工廠管理人員及稽核人員均無須實地進入產線，即可遠距進行廠區巡視、專案討論、製程介紹等管理和商務任務。此系統不僅減少舟車勞頓的成本及碳足跡、降低人員進出產線的干擾和汙染風險，還能透過 Cupola360 沉浸式視覺化的優勢，提供客戶優於進入實體產線之生產即時畫面及數據，大幅提升客戶訪廠的效率及品質，也讓客戶更容易追蹤生產專案進度。

信驊營運長謝承儒表示，對許多產業來說，客戶入廠參訪有其必要性，然而過去缺乏足夠先進的技術得以取代實地訪廠，現在透過 Cupola360 沉浸式遠端訪廠方案，不僅免除繁瑣的產線進出管制流程，大幅提升客戶訪廠體驗及效率，還能協助客戶即時掌握生產現場動態及相關數據，有效提升專案追蹤及管理效率。

謝承儒說，矽格有非常多的國際級客戶，相當重視對客戶權益及滿意度的承諾，管理層很有遠見積極導入此系統，對於提升客戶信任度大有助益。此方案目前已成功導入至矽格的北興廠及中興廠，未來將持續擴大推廣至各種產業應用的廠房。

矽格總經理暨營運長葉燦鍊表示，因應後疫情時代的產業及工作模式轉變，遠距訪廠逐漸成為重要趨勢，既有的廠區巡檢及客戶訪廠需要大量人力進行現場巡查且過程繁瑣，頻繁進出產線導致生產效率易受影響。