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訊舟9月24日召開法說會 AIoT、子公司康全電訊成焦點

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-23 15:38

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訊舟9月24日召開法說會 AIoT、子公司康全電訊成焦點。(圖：shutterstock)

網通設備廠訊舟 (3047-TW) 將於明 (24) 日召開法說會，隨著近期財報表現亮眼，市場關注訊舟在 5G 網路及 AIoT 領域的布局，以及子公司康全電訊 (8089-TW) 帶來的獲利。

訊舟主要業務分為無線網通產品、AIOT 解決方案、5G 相關產品及雲端服務，近年主打 AIOT 解決方案，隨著 5G 通訊及人工智慧互聯網的發展，公司營運穩健成長。


另外，訊舟在今年第二季投資康全電訊，由於康全打入印度 5G 通訊市場，帶動訊舟營運成長，獲利也有所提升，法人看好訊舟在 AIOT 成長以及康全轉佳的帶動下，營收成長來到新高。

訊舟近期因當沖比率過高，在 18 日被列為注意股。今 (23) 日股價 37.65 元，下跌 0.95 元，跌幅 2.46%，成交量 6917 張。

訊舟 2024 年 8 月營收達 7.45 億元，年增 112.12%，月減 7.44%；7 月自結稅前淨利為 1.24 億元，稅後純益 4100 萬元，每股純益 0.2 元。

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