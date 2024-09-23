降息股漲！上周外資淨買超台股10.3億美元冠亞股 全球ETF淨流入572億美元
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-23 17:47
美國聯準會利率會議降息兩碼降息循環，加以經濟預估摘要 (SEP) 顯示美國有望軟著陸，帶動全球股市同步走揚，尤其美股與印度股市均再創歷史新高價位，亞股以台股淨入 10.3 億美元居冠。此外，全球過去一週整體股票型 ETF 獲 572.81 億美元大額資金淨流入。
就資金流向而言，過去一週整體股票型 ETF 獲 572.81 億美元大額資金淨流入，主要為美國市場獲 497.53 億美元資金淨流入挹注，其餘市場也獲資金淨流入但規模顯著較小，亞洲、日本、中國、拉美與歐洲市場分別獲 18.45 億、15.86 億、5.65 億、1.94 億與 1.77 億美元淨流入。
依產業 ETF 看，近週淨流入前三大產業為科技、非核心消費、核心消費；淨流出金額最高的產業為能源，其次為金融與公用事業。
聯準會降息兩碼提振市場情緒，外資過去一週於亞股偏多操作，包含台灣、印度、印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞與越南股市均獲外資淨買超，尤以台股獲 10.3 億美元淨買超居冠、並有助縮減九月與今年以來的淨賣超金額，過去一週各國股市僅南韓股市遭外資淨賣超，金額 9.1 億美元。
富蘭克林證券投顧表示，聯準會正式啟動降息週期，經濟展望顯示決策官員預估美國經濟有望實現軟著陸，為市場注入強心針，有利延續全球股債多頭氛圍。現階段建議以美國平衡型及複合債券型基金為核心，搭配可受惠美國經濟軟著陸的美國投資等級債券型基金以及加碼日元的全球債券型基金，掌握全球貨幣政策分歧下的債匯市機會。
儘管美國經濟展望維持穩健，惟考量美股創新高後評價面並不便宜，若稍有不如預期的經濟數據或財報 (測) 消息，仍將牽動股市波動，加上美國大選結果多變難測，建議逢震盪分批加碼，除了 AI 科技股穩居長線主流外，預期在資金環境轉為寬鬆環境下，低基期市場如新興市場、防禦類股 (公用事業、醫療)、價值型股票 (金融、原物料) 及美國中小型股票有補漲空間，建議多元布局掌握輪動契機。
富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森 ‧ 柯堤斯表示，各行各業的許多公司現正積極嘗試生成式 AI，尋找部署該技術的方法以提高生產力或創造新的營收來源，而這將在未來幾年演變成新的 AI 應用，並為 IT 需求帶來「雪球效應」，可望看到半導體、科技基礎設施、應用軟體、網路服務等領域持續成長的機會。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 漲瘋了！Fed降息激勵印股牛市持續創高 澳股漲破8200點收於歷史新高
- 降息循環起跑！法人Q4看好日元、澳幣受惠 但2大關鍵護美元
- 降息引資金外流非美市場讓台股吃香 AI供應鏈點火「錢」景再現
- 【總經焦點】降息了！聯準會一口氣降息兩碼，隱含哪些訊息？未來全球市場行情怎麼走？
上一篇
下一篇