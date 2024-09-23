降息股漲！上周外資淨買超台股10.3億美元冠亞股 全球ETF淨流入572億美元

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聯準會降息兩碼提振市場情緒，外資過去一週於亞股偏多操作，包含台灣、印度、印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞與越南股市均獲外資淨買超，尤以台股獲 10.3 億美元淨買超居冠、並有助縮減九月與今年以來的淨賣超金額，過去一週各國股市僅南韓股市遭外資淨賣超，金額 9.1 億美元。

儘管美國經濟展望維持穩健，惟考量美股創新高後評價面並不便宜，若稍有不如預期的經濟數據或財報 (測) 消息，仍將牽動股市波動，加上美國大選結果多變難測，建議逢震盪分批加碼，除了 AI 科技股穩居長線主流外，預期在資金環境轉為寬鬆環境下，低基期市場如新興市場、防禦類股 (公用事業、醫療)、價值型股票 (金融、原物料) 及美國中小型股票有補漲空間，建議多元布局掌握輪動契機。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森 ‧ 柯堤斯表示，各行各業的許多公司現正積極嘗試生成式 AI，尋找部署該技術的方法以提高生產力或創造新的營收來源，而這將在未來幾年演變成新的 AI 應用，並為 IT 需求帶來「雪球效應」，可望看到半導體、科技基礎設施、應用軟體、網路服務等領域持續成長的機會。