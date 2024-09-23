【總經焦點】降息了！聯準會一口氣降息兩碼，隱含哪些訊息？未來全球市場行情怎麼走？

鉅亨研報 2024-09-23 11:09

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一、上週盤勢與本週大事

上週聯準會終於降息了，而且降息幅度高達兩碼至 4.75 - 5.00% 區間。從利率點陣圖來看，今年底的降息幅度還有兩碼，明年預估也有四碼的空間。除了 FED 以外，歐洲央行 ECB 也於九月中降息一碼，日本央行按兵不動，台灣央行則提高存款準備率一碼，超級央行週大致上如同市場預期。惟須注意的是，市場上對於經濟衰退的隱憂大增，即便央行提前採取降息了，仍須持續關注後續的勞動供需、經濟與產業等數據。

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二、FOMC 重要前瞻指引 - 褐皮書的揭露

從九月公告的褐皮書 (Beige Book) 報告中，聯準會關注整體美國經濟呈現持平或略有下滑，然而整體就業水準仍保持穩定，不過陸續有零星報告顯示，一些企業只填補了必要的職位，並減少了工作時間和班次。工資的部分溫和增長，非勞動力投入成本和銷售價格的增幅適度，大多數地區的消費支出則略有下降。

另外製造業的部分呈現下降，住宅建設、商業建設和房地產活動表現不一，大多數地區的報告顯示房屋銷售疲軟。即便如此，整體仍普遍預計經濟活動在未來幾個月將保持穩定或有所改善。

勞動力市場

最近幾週，整體就業水準保持平穩。不過由於需求和經濟前景的不確定性增加，雇主在招聘上更加謹慎，擴大員工隊伍的意願減弱。因此，求職者可能面臨更多困難，找到工作的時間也會變得更長。隨著對勞動力需求的壓力減少，員工流失率也逐步下降，企業對於提高工資的壓力隨之減輕。總體來看，工資增長溫和，具有專業技能的人才仍然短缺，這些人才的工資增幅仍較為顯著。

物價

三、聯準會關注的重點

四、降息後的走勢看法

五、分析與週策略