漲瘋了！Fed降息激勵印股牛市持續創高 澳股漲破8200點收於歷史新高
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-20 17:17
印度股市今 (20) 日續創歷史新高，主要因為美國聯準會 (Fed) 大幅降息且市場預期美國經濟將軟著陸，風險偏好情緒獲得推升，澳洲股市今日也在此情緒帶動下收於歷史高點
截至台灣時間今日下午 5 點 10 分，印度兩大股指 BSE Sensex 跟 Nifty 50 指數分別走漲約 1.1%，Sensex 更有史以來首度突破 8 萬 4 千點，今年累計漲幅達 16%。
今日大盤普遍走揚，13 大類股中有 12 類走高，金屬族群漲幅居前，上漲 1.75%，因為在 Fed 降息和市場預期中國將刺激經濟的推動下，金屬需求前景有所改善。
Right Horizons Portfolio Management Services 創辦人 Anil Rego 說：「聯準會降息和積極的經濟數據可以對印度股市帶來積極影響，促進資本流入，並因流動性過剩而提高股市表現。」
根據《彭博資訊》統計，自 6 月大選結束至 9 月 18 日為止，印度 SENSEX 指數漲幅超過 16%，期間屢創新高，本周更數度站上 8 萬 3 千點。
澳洲 S&P/ASX 200 指數今日收高 0.2% 至 8209.5 點，日線連 7 紅且週線收漲 1.1%，創 8 月 19 日以來的最大單週漲幅紀錄，該股指亦連續第四個交易日刷新歷史新高，更首次收在 8200 點之上。
今日表現最好股票為泰博控股，收高 8.14%，聖芭芭拉有限公司亦收漲 5.26%，表現最弱個股為 Inghams，下跌 3.93%。
Marcus Today 資深分析師兼投資組合經理 Henry Jennings 指出，Fed 降息及美股創新高蓋過對澳洲就業報告帶來的影響。
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