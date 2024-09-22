降息循環起跑！法人Q4看好日元、澳幣受惠 但2大關鍵護美元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-22 12:00

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上週 FOMC 投票決定將聯邦基金利率目標區間下調 2 碼至 4.75-5.00%，這是自去年 7 月升息以來的首次調整，加上美國經濟數據表現比預期為佳，今年可望趨向軟著陸，法人根據過去經驗預測，在降息循環啟動前美元便走弱，在未來 3 個月內適度的看淡美元，預期澳幣與日元會受惠，但各國央行的利率政策、避險情緒會限制美元跌幅。

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渣打 CIO 指出 在未來三個月內適度的看淡美元，並預期澳幣與日元將相對受惠。澳洲央行在近期預期維持現行利率水平將為澳幣提供持續的支持。日本央行在國內經濟數據有所好轉後，對於升息的態度轉為積極，有助於支撐日元升值走勢。

渣打 CIO 認為，雖然美元短期前景偏弱，但有幾個因素可能使美元跌幅收斂。首先是各國央行的利率政策，主要央行中僅日本央行有進一步升息的打算，其他如歐洲央行、瑞士央行、英國央行、加拿大央行、紐西蘭央行等主要央行預期都可能在 2025 年進一步降息以支持國內經濟，聯準會與其他主要央行利差對匯率影響已反應在目前的價格中。市場持續關注衰退風險，其帶來的避險情緒對於美元是另一個支撐因素。