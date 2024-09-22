〈觀察〉別管新青安啦！借鏡美日 從退休社區、養老地產看見「銀」光閃閃

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-22 12:20

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9 月正值世界失智症月，台灣衛福部預估在 2044 年總體失智症人口將近 68 萬人，人口老化與照護醫療更顯迫切。銀髮族除以房養老和養老宅的選項，美國「連結大學型退休社區」集合住宅及日本長期退休計畫都值得政府和民間企業參考；在養老地產的投資標的，日本 J-REITs 總檔數已 58 檔，含養老設施己有 11 檔，相對台灣更成熟。

昨 (21) 日適逢 921，由於 1999 年的 921 震災讓住居安全成為關注話題，行政院長卓榮泰出席「第六屆危老 + 都更博覽會開幕式」時表示，請內政部與國家住宅及都市更新中心有效完成各項危老都更工作，達成「處處皆能安居，人人皆可樂業」理念。事實上，921 也是世界失智症日，除住居的危老，台灣的人口「危老」現象及相關議題也不容忽視。

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借鏡日本，投資養老地產也能創造不錯績效

日本是高齡化社會的先驅，老年人口比例為全球之首，目前已來到 29.1%，其各種養老宅都有以人為本的設計理念。以福岡縣一知名養老機構為例，以「放鬆醫療」為主，融入繪畫療法、瑜珈、音樂治療等照護方式紓解長者面對疾病時的高壓情緒，也設有諮商員關注長者心理健康等。

另外一家在東京都的長照機構，除了友善的空間環境外，充足的照護人力使長者都能得到無微不至的照顧，現行日本建議的病護比標準約 1:7，機構得以有量能針對不同需求量身打造活動計畫及飲食設計，達成預防退化及促進自立的目標，值得人力匱乏的台灣作為指標邁進。此外還有長照機構與在地異業合作，在機構內引進文化展演、美容服務及生活用品代購等，和周邊醫療機構合作共享資訊，定期追蹤長者健康狀態。

不僅如此，投資養老地產也能創造一定績效，KPMG 畢馬威不動產顧問公司副總經理林昇恒表示，目前 J-REITs 總檔數共為 58 檔，含有養老設施（senior facility）的計有 11 檔，其中有一檔 Healthcare & Medical Investment Corporation（下稱”HCM”）專門以養老設施為資產，其餘皆為綜合型 REITs 的資產配置。

進一步分析，HCM 股利成長率跟疫情前相比雖下降 9.9%，但整體資產淨值則是上升 11.7%，此外，相對於資產取得價格，淨營運收益率在 2022 及 2023 年皆為 5.5%，高於整體 REITs 平均收益率 4.7%，由此可知，選擇養老房產投資，不僅能享有穩定現金流和增值空間，更能為社會貢獻一份力量，隨著高齡化社會的到來，養老房產需求將持續上升。

台灣：以房養老專案，為另類養老趨勢

林昇恒表示，對於老年人口面臨長期生活費短缺之問題，台灣也於 2015 年 11 月底實行「不動產逆向抵押貸款」政策，根據金管會之定義，「以房養老」即為於貸款存續期間內，由銀行等金融機構每月撥付固定金額養老金 (即固定本金)，作為老年生活保障，以安定年長者生活，並於到期日償還全部貸款金額。簡單來說，即是將房子抵押給銀行，而借款人能固定收取金額的一種方式，這樣的制度能有效增加老人的現金流。

目前我國多數銀行皆有辦理商業型不動產逆向抵押貸款，對於申請人資格也幾乎限制在 60 或 65 歲以上之信用良好本國自然人，貸款期間則多在 7~30 年且貸款期間加計借款人年齡不得低於 90 歲。對於放貸額度是以不動產估值 6 成至 8 成為區間。另外部分銀行針對不動產登記用途也有所要求。

未來：借力使力，創建社區共融養老

未來發展養老房產的方向，建議可考慮利用外部資源來創建一個共融社區。在面對少子化的挑戰時，可以透過活化閒置校區來達到「社區安養」的目的。這類似美國「連結大學型退休社區」集合住宅（University-based Retirement Community，” UBRC”）及日本長期退休計畫（Continuing Care Retirement Community, “CCRC”），這些計畫不僅重視地方創生和生涯教育，還為退休長者提供基本的飲食與照護服務，並與校園資源連結，促進跨世代的交流。

此外，善用社區公共設施的規劃，能有效降低營運養老地產的成本。例如日本知名房產公司旗下的養老地產公司，專為 60 歲以上長者設計的住宅，選址考慮到鄰近的醫療、運動和文化設施，無需另外規劃公共設施，從而降低了成本，創造了更加親民的租售價格。

而公私協力在降低高齡住宅的土地開發成本方面也扮演了重要角色，如 2023 年開始的信義兒福 A1 公辦都更案，這是台北市政府與投資者順天建設合作的項目，預計在開發完成後，將有 60% 的住戶為 65 歲以上的長者，這展現了透過公私合作達成社區共融養老的可能性。

林昇恒表示，綜觀台灣養老地產現況，多數銀髮住宅僅有單一性提供住居空間的設計，少部分具有完整安養醫療的全方位服務，顯現出現今養老住宅尚缺少系統性，設施服務供應仍需改善的課題。

是以，不妨借鑒國外成功的養老宅案例，由國內大型企業集團結合旗下的醫療院所、設施管理服務及金融保險機構合作，同時打造完整的保安系統及充分的照護團隊，並顧及日常休閒娛樂的需求，定期規劃藝文展或是協助安排例行性之團康活動。