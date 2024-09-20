〈房產〉千宅交屋潮挫在等 彰化恐成爲「金龍海嘯」重災區

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-20 17:42

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央行 19 日理監事會議決議不僅調升存準率，並加碼第七波房市管制措施，其中第 2 戶貸款最高成數降為 5 成，信用管制區域也從七大都會區擴及全台並在今天生效，衝擊即將交屋並申貸消費者。房仲業者彙整內政部統計，全台除七大都會區之外，2024 年 4 月至 2024 年 7 月各縣市核發住宅使照量，彰化縣使照核發量突破千宅，恐將成「金龍海嘯」重災區。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，此波打房措施除了第二戶限貸令擴及全台，另規範名下有屋者第一戶購屋貸款無寬限期，重重打擊全台換屋族群，尤其近期受限於銀行滿水位等議題，過去購置預售屋即將交屋民眾申購已需排隊，如今都會區以外居民購屋貸款又需多準備自備款，購屋負擔可謂重中之重，成為此波「金龍海嘯」第一波受災戶。

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根據內政部數據，觀察各縣市自 2024 年 4 月起，截至最新資料 2024 年 7 月為止，所核發純住宅使照數量以彰化縣達 1648 宅最多，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，彰化縣近期受惠於台中房市外溢，房價成長幅度有目共睹，同時在疫情過後台商回流，本身即有不少傳產「隱形富豪」的彰化縣，換屋需求有待滿足，為當地創造不少市場，吸引建商加碼進駐，為區域新案市場創造供給，但疫情後這波交屋潮適逢限貸風波，恐讓區域新案市場遭遇不小衝擊。