「銀享」科技夯！快來首屆高齡健康產博會 體驗10大銀髮友善產品

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-03 09:54

台灣首屆「高齡健康產業博覽會」於昨 (2) 日至明 (4) 日在世貿一館登場，聚焦長壽健康產業。本次展覽規劃健康照護、智慧服務、快樂生活 3 大主題，超過 200 家企業參加，涵蓋 735 個展位。總統賴清德並出席開幕儀式，頒獎給十大高齡友善科技、產品與服務，並現場體驗。

展會首 (2) 日開幕儀式，總統賴清德出席致詞表示，本次盛會顯示台灣高齡健康產業的強大實力和潛力，未來高齡經濟蓬勃發展指日可待。展會活動的高潮為公告十大高齡友善科技、產品與服務，並由總統親自授獎，期拋磚引玉，讓各界加速投入開發利基產品進軍全球，他並親臨經濟部產發署的展區，體驗銀髮族悠健環等剛出爐的十大高齡友善產品。

本展覽由生策會、生策中心主辦，經濟部、國家衛生研究院、數位發展部數位產業署為共同主辦。

產發署的高齡健康產業主題館以「Can」為核心概念，展現未來高齡科技的無限可能性。主題館內設有 4 大展示區域：「Living Can 住的舒適」、「Daily Can 過的精彩」、「Sport Can 動的開心」、「Fashion Can 活的漂亮」，模擬高齡者的生活場景，展示各類創新產品及服務。

為展示高齡科技的多樣性和創新性，產發署串聯 21 家國內指標業者，共同展現我國高齡健康產業的多元化與專業量能，例如「全家便利超商健康生態圈」、「ASUS Health Hub 華碩健康小站」及「桂冠健力餐」聯合展示，示範高科技廠結合連鎖超商及食品業者跨足高齡健康產業之商業模式。又如「宇康醫電銀髮悠健環產品」，採用穿戴式藍芽感測，觸控螢幕直覺操作，且分站測驗縮短等待時間，設計專用設備箱適合快速移動至關懷服務地點施測。

產發署表示，台灣擁有資通訊技術的競爭優勢及優質醫療與健康照護專業人才，都將成為超高齡社會的強力後盾，創造產業新契機；該署積極推動跨業合作發展具創新與整合型的高齡產業生態鏈，並推出銀享科技商機媒合平台 (https://www.icantech.org.tw)，讓業者享受一站式的高齡科技產業資源整合與商機媒合服務，推動高齡健康產業發展。