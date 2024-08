「銀享」科技夯！快來首屆高齡健康產博會 體驗10大銀髮友善產品

產發署的高齡健康產業主題館以「Can」為核心概念,展現未來高齡科技的無限可能性。主題館內設有 4 大展示區域:「Living Can 住的舒適」、「Daily Can 過的精彩」、「Sport Can 動的開心」、「Fashion Can 活的漂亮」,模擬高齡者的生活場景,展示各類創新產品及服務。