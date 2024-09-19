美上周初領失業金人數降至4個月新低 就業市場穩健

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-19 22:40

‌



美國勞工部 (DOL) 周四 (19 日) 公布數據顯示，美國初領失業金人數降至 5 月以來新低，表明儘管企業招聘腳步放緩，但 9 月就業成長穩健且健康，也證實美國經濟在第三季繼續擴張。

美上周初領失業金人數降至 4 個月新低，就業市場穩健。(圖：ZeroHedge)

‌



具體來看，截至 9 月 14 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 21.9 萬人，低於市場預期 23 萬人，較修正後前值 23.1 萬人減少 1.2 萬人，4 周移動平均值報 22.75 萬人。

截至 9 月 7 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 182.9 萬人，低於市場預期的 185 萬人，較修正後前值 184.3 萬人減少 1.4 萬人，4 周移動平均值報 184.425 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

續領失業金人數開始下滑。(圖：ZeroHedge)

市場分析指出，初領失業金人數下降幅度大於預期，部分原因是在勞動節等重大節慶前後難以調整數據。在假期縮短的幾周，申請失業救濟金人數往往會下降，然後在接下來的一周反彈——因此，目前的數據對 9 月就業數據的指導價值有限。

高頻經濟公司 (High Frequency Economics) 首席經濟學家 Carl Weinberg 表示：「這些硬數據證實了聯準會 (Fed) 主席鮑爾昨天傳達的訊息。勞動力市場正在走軟，但不會像在衰退中預期的那樣崩潰，Fed 的政策旨在在衰退形成之前支撐就業市場。」

就業市場已大幅降溫、招聘大幅減少、職缺減少，引發環境惡化的擔憂，可能會破壞經濟擴張。然而，裁員仍然很低，透過穩固的消費支出幫助支撐經濟。美國第三季的經濟折合年成長率預估在 3.0% 左右，第二季經濟以 3.0% 的速度成長。