英國央行按下降息暫停鈕 維持縮表步伐

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-19 19:15

‌



英國央行 (BOE) 周四 (19 日) 公布最新利率決策，貨幣政策委員會 (Monetary Policy Committee) 以 8 比 1 的投票結果維持利率不變，持反對意見的委員投票支持降息 1 碼(25 個基點)，這是該行繼 8 月首次降息後利率按兵不動，符合市場預期。與此同時，該行也維持整體縮表步伐。

委員會表示，「漸進式」的貨幣政策鬆綁是合適的，服務業通膨仍處在「高峰」。英國經濟今年以恢復成長但一直低迷，預估今年下半年將恢復到每季 0.3% 左右的基本增速。

‌



英國通膨數據憂喜參半，儘管整體通膨率持續接近 2% 的目標，但占英國經濟 80% 左右的服務業價漲幅在 8 月升至 5.6%。另一方面，在截至 7 月的 3 個月內，英國薪資增幅降至兩年多以來新低，不過仍維持在 5.1% 的相對高點。

英國央行總裁貝里 (Andrew Bailey) 聲明表示：「我們應該能夠隨著時間推移逐步降低利率，通膨保持在低點至關重要，因此我們需要小心不要降息過快或太多。」

英國央行在 8 月以 5 比 4 的激烈投票結果將基準利率從 5.25% 下調至 5%，市場普遍預估目前利率水準會維持到 11 月的會議上，年底前將降息 44 個基點，略低昨日預期的降息 46 個基點。

此前美國聯準會 (Fed) 大幅降息 2 碼 (50 個基點) 與英國央行此次決策形成鮮明的對比。Pictet Wealth Management 宏觀經濟研究主管 Frederik Ducrozet 表示，Fed 的降息決策不會推動 BOE 在 9 月降息。

維持縮表步伐

與此同時，英國央行維持縮表步伐，宣布將在未來 12 個月內削減 1,000 億英鎊的債券購買量，基本符合經濟學家與市場預期。

這意味著，其在市場上出售的英國政府債券數量將從約 500 億英鎊大幅減少至 130 億英鎊。除此之外，英國央行也持有 870 億英鎊的英國政府債券，這些債券將於 2024 年 10 月至 2025 年 9 月到期。

有分析指出，在接下來的 12 個月裡，由於英國央行持有的債券中有很多會到期，因此英國央行主動出售債券的操作空間將會減少。

英國財政部必須彌補量化寬鬆 (QE) 逆轉帶來的財政損失。量化寬鬆逆轉的速度，可能會影響財政大臣在 10 月 30 日制定的預算計畫。

目前英國預算責任辦公室 (OBR) 根據過去幾年量化緊縮 (QT) 政策下的債券銷售情況而制定財政預測。如果繼續按照過去的平均值預測，財政大臣里夫斯 (Rachel Reeves) 將多出 30 億英鎊的預算空間。

然而，如果英國央行堅持第三年削減 1,000 億英鎊的資產規模，OBR 可以基於這一更快的速度做出新的假設。彭博經濟研究預估，將減少財政部長本就有限的預算空間，削減 55 億英鎊。