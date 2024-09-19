歐盟警告蘋果開放iPhone作業系統 否則將面臨巨額罰款

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-19 19:40

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根據外媒周四 (19 日) 報導，歐盟警告蘋果 (AAPL-US) 向競爭對手開放其受到高度保護的 iPhone 和 iPad 作業系統，否則最終可能會依據歐盟的數位反壟斷規定處以巨額罰款。

歐盟監管機構根據歐盟的《數位市場法》(Digital Markets Act, DMA) 宣布，蘋果必須遵守嚴格的新法律，使其作業系統與其他技術完全兼容。歐盟當局給蘋果半年的時間來遵守規則，否則將面臨罰款。

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儘管該聲明距離正式調查僅一步之遙，但歐盟的目的是迫使蘋果重新設計其服務，允許競爭對手訪問 iPhone 和 iPad 的作業系統。

主管市場競爭的歐盟執行委員維斯塔哲 (Margrethe Vestager) 聲明表示：「今天是我們第一次在 DMA 下使用規範程序來指導蘋果有效遵守其相互操作性 (interoperability) 義務。有消的相互操作性，例如智慧手機及其作業系統，在這方面發揮重要作用。」

蘋果對此表示，在保護用戶安全的同時，也替軟體開發商打造 iPhone 和 iPad 相互操作性的額外要求，不過隨時間推移，破壞系統內建的保護措施將讓歐洲消費者面臨風險。

報導指出，DMA 的目標之一是確保其他開發商能訪問蘋果的關鍵功能，例如 Siri 語音命令和支付晶片。

如果蘋果不遵守 DMA，歐盟稍後可能會決定發起正式調查，最終可能會對蘋果處以高達全球年銷售額 10% 的巨額罰款。蘋果已經面臨一項針對其 App Store 開發者規定的調查，該案也可能導致巨額罰款。

蘋果不久前推出最 iPhone 16 系列手機，押注其能透過適度的硬體升級和尚在研發階段的人工智慧 (AI) 技術吸引消費者。