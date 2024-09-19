〈美股早盤〉Fed開啟降息周期 主要指數齊開高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-19 21:42

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美股主要指數周四 (19 日) 開盤大漲，標普 500 指數觸及紀錄新高，此前聯準會 (Fed) 宣布降息 2 碼 (50 個基點) 開啟貨幣寬鬆周期，並預估還將進一步降息。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 530 點或 1.3%，那斯達克綜合指數漲近 400 點或近 2.3%，標普 500 指數漲逾 80 點或 1.5%，費城半導體指數漲近 180 點或近 3.7%。

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隨著 Fed 大膽降息 2 碼重新點燃投資人信心，美股主要指數期貨飆升，標普 500 指數期貨漲 1.7%，另外受押注美國經濟復甦和借貸成本降低推動，那斯達克 100 指數期貨跳漲 2.2%。

Newton Investment Management 的投資組合經理 Jon Bell 表示：「我們看到的是，人們相信 Fed 一切都在控制之中，他們將推動經濟軟著陸，因此風險資產正強勁上漲。」

美元指數下跌 0.2%，接近今年 1 月份的低點；美國公債殖利率基本持穩。

MLIV 調查數據顯示，絕大多數受訪者預估美國經濟將實現軟著陸，75% 的受訪者預測到明年年底經濟將避免技術性衰退。

股市漲勢可能較為溫和，標普 500 指數明年之前或不會站上 6,000 點，173 位受訪者中，有 44% 的人預估該股指將在周三收盤水準基礎上走升不到 6%，19% 的受訪者預估股指會下跌，其餘 37% 的受訪者預估漲幅將超過 6%。

英國央行 (BOE) 周四公布最新利率決策，貨幣政策委員會 (Monetary Policy Committee) 以 8 比 1 的投票結果維持利率不變，持反對意見的委員投票支持降息 1 碼 (25 個基點)，這是該行繼 8 月首次降息後利率按兵不動，符合市場預期。該行也維持整體縮表步伐。

上述消息推動英鎊兌美元匯率升值 0.8%，至 1 英鎊兌 1.33 美元，為 2022 年 3 月以來首見。

貨幣政策委員會 (Monetary Policy Committee) 表示，「漸進式」的貨幣政策鬆綁是合適的，服務業通膨仍處在「高峰」。英國央行總裁貝里 (Andrew Bailey) 聲明表示：「我們應該能夠隨著時間推移逐步降低利率，通膨保持在低點至關重要，因此我們需要小心不要降息過快或太多。」

此前 Fed 大幅降息 2 碼 (50 個基點) 與英國央行此次決策形成鮮明的對比。

截至台北時間周四（19 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 2.07%，至每股 225.25 美元

歐盟警告蘋果 (AAPL-US) 向競爭對手開放其受到高度保護的 iPhone 和 iPad 作業系統，否則最終可能會依據歐盟的數位反壟斷規定處以巨額罰款。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價上漲 1.80%，至每股 162.68 美元

根據知情人士透露，Alphabet 旗下的 Google 今年邁出結束歐盟反壟斷調查的重要一步，提出出售其廣告交易平台 AdX。同時，Google 正在美國接受審判，美國反壟斷機構試圖迫使 Google 出售其廣告管理器產品，包括 AdX 和出版商廣告伺服器 DFP。

阿里巴巴 (BABA-US) 早盤股價上漲 3.47%，至每股 87.35 美元

阿里巴巴旗下阿里雲在年度雲棲大會上宣布，為市場對强大人工智慧 (AI) 算力日益增長的需求，阿里雲全面升級其基礎設施，並已在全球開源社區上架 100 多個 Qwen 2.5 大語言模型，推出一系列包括計算、網絡、數據中心架構在内的創新雲產品及服務，以支持 AI 模型的蓬勃發展和廣泛應用。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 21.9 萬，預期 23 萬，前值 23.1 萬

美國上周續領失業金人數報 182.9 萬，預期 185 萬，前值 184.3 萬

華爾街分析：