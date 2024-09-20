美國8月成屋銷售創去年10月以來新低 房價寫新高、庫存續漲

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-20 01:10

‌



根據全美不動產經紀人協會 (NAR) 周四 (19 日) 公布數據，美國 8 月成屋銷售年化總數報 386 萬戶，低於市場預期的 390 萬戶，也遠低前值 395 萬戶，創去年 10 月以來新低。8 月成屋銷售總數月減 2.5%，遠遜市場預期的下跌 1.3%，7 月前值則為月增 1.3%。

過去一年，成屋銷售的年均速度為 400 萬戶，遠低於新冠疫情前一年 530 萬戶的速度。

‌



(圖：ZeroHedge)

8 月的房屋中位數銷售價格較去年同期上漲 3.1%，至 41.67 萬美元。這是 NAR 數據中 8 月的最高紀錄。

(圖：ZeroHedge)

8 月成屋庫存連續第八個月增加，供應量增加 0.7% 至 135 萬戶，是自 2020 年 10 月以來的最高水準，不過仍明顯低於新冠疫情前 5 年 190 萬戶的平均準。以目前的銷售速度計算，需要約 4.2 個月的時間消耗掉市場上的供應量，低於 5 個月的庫銷比，顯示雖然庫存上漲，但整體來看市場供應仍偏緊張。

8 月首購族的比例僅 26%，逼平史上最低。歷史上，首次購屋者一般占市場的 40% 左右，這表示許多美國人被擠出市場的負擔能力挑戰。

根據美國抵押貸款銀行家協會 (MBA) 的數據，抵押貸款利率上周降至 2022 年 9 月以來新低，引發大量新購房和再融資申請。較低的房屋融資成本將特別受到首購族的歡迎，他們在 8 月的購買量占比創下歷史新低。

美國房產市場寄望聯準會 (Fed) 採取一系列降息措施恢復需求。Fed 周三開啟本輪寬鬆周期的首次降息，大幅降息 2 碼(50 個基點)。Fed 主席鮑爾表示，由於鎖定效應，美國房地產市場處於凍結態勢。較低的房貸利率將鼓勵人們搬家，但持續的住房短缺，這是真正的問題，並不是 Fed 真正能解決的問題。

NAR 首席經濟學家 Lawrence Yun 表示：「 8 月的房屋銷售再次令人失望，但最近房貸利率下降加上庫存增加的強勁組合，將為未來幾個月的銷售走高提供支撐。」

他還指出，近期借貸成本下降表明，每月抵押貸款 2,000 美元的房主可以負擔得起一套價格高出 5 萬美元的房子。