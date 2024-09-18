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鉅亨速報

盤後速報 - 訊聯基因(4160)次交易(19)日除權息1.02元，參考價97.08元

鉅亨網新聞中心 2024-09-18 17:05


訊聯基因(4160-TW)次交易(19)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.51元，股票股利0.51元，合計股利1.02元。

首日參考價為97.08元，相較今日收盤價102.50元，權息值合計為5.42元，股息殖利率0.49%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/19 102.50 0.506 0.49% 0.506
2023/09/14 42.0 0.4775 1.14% 0.4775
2022/09/05 25.1 0.291 1.16% 0.0
2020/08/04 29.35 0.6794 2.31% 0.0
2019/08/05 28.35 0.6267 2.21% 0.0

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