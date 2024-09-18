盤後速報 - 訊聯基因(4160)次交易(19)日除權息1.02元，參考價97.08元
鉅亨網新聞中心 2024-09-18 17:05
訊聯基因(4160-TW)次交易(19)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.51元，股票股利0.51元，合計股利1.02元。
首日參考價為97.08元，相較今日收盤價102.50元，權息值合計為5.42元，股息殖利率0.49%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/19
|102.50
|0.506
|0.49%
|0.506
|2023/09/14
|42.0
|0.4775
|1.14%
|0.4775
|2022/09/05
|25.1
|0.291
|1.16%
|0.0
|2020/08/04
|29.35
|0.6794
|2.31%
|0.0
|2019/08/05
|28.35
|0.6267
|2.21%
|0.0
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