【量大強漲股整理】台股回測季線是買點還是賣點綠電三雄逆勢而上該如何挖掘潛力股

鉅亨研報 2024-07-22 17:37

加權指數，今日開低走低，終場下跌 612.27 點，收在 22256.99 點，成交量 5500 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 91.95 億，投信買超 92.2 億，自營商賣超 65.5 億，三大法人合計賣超 65.25 億，其中，投信連 16 買，累計 809.86 億。

權值股方面，(2330-TW) 台積電， 下跌 3.2%，收在 939 元，台積電董事長魏哲家上周於法說會指出，目前 CoWoS 先進封裝產能嚴重供不應求，台積電努力擴產，預期今年產能將超過翻倍成長，並將攜手封測夥伴提供更多產能，希望 2025 年至 2026 年達到供需平衡；(2317-TW) 鴻海，下跌 5.64%，收在 192.5 元，市場傳出內建輝達 GB200 晶片的 AI 伺服器，出貨前夕由於關鍵水冷零組件出狀況，使得 GB200 機櫃發生漏水，此外市場也傳出 GB200 伺服器主板有過熱情形，因此 GB200 伺服器出貨時程傳出延遲；(2454-TW) 聯發科，下跌 2.78%，收在 1225 元，華為近日向聯發科提出可能涉及行動通信技術的專利訴訟，聯發科對此發表聲明指出，該案已進入司法程序，公司不予評論，強調對公司無重大影響。

(NVDA-US) 輝達，要在台灣設置超級電腦運算中心及研發中心，已開始向國內綠電業者洽詢採購事宜，綠電合約高達百億度電以上，再加上台灣綠電相關政策有望鬆綁，放寬讓綠電業者可互相交易調電，此舉有助於餘電買到更高的價格，綠電族群有望長期受惠；(6869-TW) 雲豹能源，亮燈漲停，收在 330 元，再創歷史新高，6 月營收 5.43 億，月增 111%，發言人張建偉表示，輝達提出的綠電採購量相當驚人，即使全台所有綠電業者都把電賣給輝達也還不夠，雲豹能源目前已計畫開發 160MW 漁電型太陽能電廠，擴大綠電供應，此外，旗下子公司煒盛環科奪下台北市濱江水資源再生中心標案，工程加上擴充營運代操總金額高達 98.88 億元，預計 2029 年完工，2030 年正式營運，將會長期貢獻營收；(6873-TW) 泓德能源，上漲 2.6%，收在 295.5 元，離 300 元大關僅有一步之遙，6 月營收 9.06 億，月增 321%，年增 49%，2023 年泓德能源綠電簽約量超過 18 億度電，年增 10 倍，目前全台轉供據點已經超過 600 個，成長動能可期；(6806-TW) 森崴能源，上漲 0.86%，收在 17 元，6 月營收 15.78 億，月增 12%，年增 177%，子公司寶崴海事工程打造的 4000 頓重吊船巨人號已順利抵台，表示台電 2 期風電正式進入實質海事工程施工階段，2024 年森崴能源預期認列的工程款高達 231 億，總營收將翻倍成長。

(8076-TW)伍豐，上漲 1.41%，收在 36 元，6 月合併營收 2.3 億，月增 10%，年增 11%，外資連 3 買，累計 755 張，伍豐 AIoT Platform 軟體服務今年上線台數增加 3,000 多台，成長幅度達 3 倍以上，隨著功能更新，以及客戶導入時程從今年 9 月開始加速，配合明年平台與電商客戶對接合作帶動下，營收占比可望從不到 10％水準呈現倍數增長，再加上伍豐持股 9.4％的 (6869-TW) 雲豹能源，近期股價大幅上漲，有望帶動伍豐股價上攻。

全球人形機器人市場預計將快速成長，2023 年至 2028 年複合年增長率 (CAGR) 為 50%，機器人概念股的股價潛在成長空間相當大，(2359-TW)所羅門，上漲 4.14%，收在 163.5 元，所羅門開發 AI 視覺軟體已長達 10 年，3D 視覺產品 AccuPick 已經通過認證，成功打進 (NVDA-US) 輝達供應鏈，未來產品滲透率有機會明顯提升，進而帶動營收成長；大陸 AI 界年度盛會「2024 世界人工智慧大會（WAIC 2024）」7 月 4 日起在上海登場，(TSLA-US)特斯拉，將發表旗下第二代 Optimus 機器人，後續將導入 Optimus「千人大軍」在自家工廠工作，消息帶動機器人概念股再度飆漲；(8374-TW)羅昇，亮燈漲停，收在 125 元，羅昇在智慧製造、綠能、半導體產業三個面向持續改革創新，目前主要聚焦於智慧工廠相關應用和針對電子產品進行瑕疵檢測，未來有望接獲更多訂單。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師