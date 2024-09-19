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鉅亨速報

盤後速報 - 亞德客-KY(1590)下週(9月26日)除息17.68元，預估參考價751.32元

鉅亨網新聞中心 2024-09-19 17:05


亞德客-KY(1590-TW)下週(9月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利17.68元。

以今日(9月19日)收盤價769.00元計算，預估參考價為751.32元，息值合計為17.68元，股息殖利率2.3%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

亞德客-KY(1590-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為氣動控制元件,氣動執行元件,。氣源處理元件及氣動輔助元件之研發,生產及銷售。近5日股價下跌2.93%，集中市場加權指數上漲3.08%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/26 769.00 17.68314 2.3% 0.0
2023/09/26 981.0 13.11805 1.34% 0.0
2022/09/07 787.0 13.305 1.69% 0.0
2021/06/16 983.0 9.1623 0.93% 0.0
2020/09/03 694.0 4.7347 0.68% 0.0

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集中市場加權指數22042.691.68%
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加權指數法興(售) 槓桿5.51

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