盤後速報 - 亞德客-KY(1590)下週(9月26日)除息17.68元，預估參考價751.32元
鉅亨網新聞中心 2024-09-19 17:05
亞德客-KY(1590-TW)下週(9月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利17.68元。
以今日(9月19日)收盤價769.00元計算，預估參考價為751.32元，息值合計為17.68元，股息殖利率2.3%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月19日)收盤價做計算，僅提供參考）
亞德客-KY(1590-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為氣動控制元件,氣動執行元件,。氣源處理元件及氣動輔助元件之研發,生產及銷售。近5日股價下跌2.93%，集中市場加權指數上漲3.08%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/26
|769.00
|17.68314
|2.3%
|0.0
|2023/09/26
|981.0
|13.11805
|1.34%
|0.0
|2022/09/07
|787.0
|13.305
|1.69%
|0.0
|2021/06/16
|983.0
|9.1623
|0.93%
|0.0
|2020/09/03
|694.0
|4.7347
|0.68%
|0.0
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