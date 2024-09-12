盤後速報 - 訊聯基因(4160)下週(9月19日)除權息1.02元，預估參考價87.37元
鉅亨網新聞中心 2024-09-12 17:05
訊聯基因(4160-TW)下週(9月19日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.51元，股票股利0.51元，合計股利1.02元。
以今日(9月12日)收盤價92.30元計算，預估參考價為87.37元，權息值合計為4.93元，股息殖利率0.55%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月12日)收盤價做計算，僅提供參考）
訊聯基因(4160-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為1.基因檢測 2.分子診斷 3.生物技術服務。4.個人化醫療相關檢測服務 5.生物資訊服務 6.健康照護。近5日股價下跌9.9%，櫃買市場加權指數下跌1.92%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/19
|92.30
|0.506
|0.55%
|0.506
|2023/09/14
|42.0
|0.4775
|1.14%
|0.4775
|2022/09/05
|25.1
|0.291
|1.16%
|0.0
|2020/08/04
|29.35
|0.6794
|2.31%
|0.0
|2019/08/05
|28.35
|0.6267
|2.21%
|0.0
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