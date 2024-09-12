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鉅亨速報

盤後速報 - 訊聯基因(4160)下週(9月19日)除權息1.02元，預估參考價87.37元

鉅亨網新聞中心 2024-09-12 17:05


訊聯基因(4160-TW)下週(9月19日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.51元，股票股利0.51元，合計股利1.02元。

以今日(9月12日)收盤價92.30元計算，預估參考價為87.37元，權息值合計為4.93元，股息殖利率0.55%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月12日)收盤價做計算，僅提供參考）

訊聯基因(4160-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為1.基因檢測 2.分子診斷 3.生物技術服務。4.個人化醫療相關檢測服務 5.生物資訊服務 6.健康照護。近5日股價下跌9.9%，櫃買市場加權指數下跌1.92%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/19 92.30 0.506 0.55% 0.506
2023/09/14 42.0 0.4775 1.14% 0.4775
2022/09/05 25.1 0.291 1.16% 0.0
2020/08/04 29.35 0.6794 2.31% 0.0
2019/08/05 28.35 0.6267 2.21% 0.0

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集中市場加權指數21653.252.96%
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