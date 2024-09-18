〈房產〉三重預售屋每坪均價5年飆漲逾6成 且購屋客群多元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-18 09:14

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近日市場傳出新北三重新建案的開價即將突破單坪百萬元價格，房仲業者彙整實價登錄，統計 2020-2024 年，三重預售屋及成屋的平均房價變化顯示，目前三重預售屋的平均房價已經來到每坪 71.6 萬元，與 5 年前的每坪 44.6 萬元相比，漲幅高達 60.5%，而三重成屋市場的房價漲勢雖不及預售屋猛，但也有 26.7% 的穩健成長。

中信房屋三重先嗇宮加盟店店長林大展對此指出，新北三重兼顧基礎機能與未來發展性，且購屋客群相當多元，使得當地房價有很強的抗跌保值性，值得購屋民眾留意。

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林大展指出，三重預售屋 5 年飆漲 6 成，推估主要有以下三點原因。首先，相較於台北市和其他新北精華區，三重的房價基期相對較低，後續上漲的幅度和力道自然會更明顯。其次，建商進軍三重的時間相對較晚，而在此之前，全台房價和地價早已被墊高，建商土地取得成本增加，最終也必然會反映到價格上面。另外，隨著房價上升，不少建商為了壓低總價，就開始推出面積較小的兩房或小三房物件，但由於小宅產品的戶數和隔間較多，每坪營造成本也相對較高，因此小宅的單價通常都會高於一般住宅，這也進一步推高了三重預售屋房價的平均值。

林大展強調，二重左岸重劃區是三重新興推案熱區，也是購屋民眾指名度相當高的區域。該區擁有雙北蛋黃區少有的完整素地，街廓規劃整齊，居住環境佳。交通方面，該區緊鄰捷運先嗇宮站、環河快速道路和 64 快速道路，距台北市僅一橋之隔，聯外交通便利。

此外，二重左岸重劃區臨近新北市第二行政中心和新北產業園區，政府也在積極推動附近老舊廠房的更新重建，並計劃打造「新北科技園區」，目前已吸引如：三花棉業、群光電子、全球人壽、東森電視等企業的進駐，為當地創造了大量的就業機會。目前區內以總價 2,300 萬元以內的兩房、小三房產品最為熱銷，買方除了在地的新婚家庭和年輕首購族外，還有不少外來就業族群、傳產企業主及其二代、以及台北市的外溢客群。