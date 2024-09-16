〈房產〉高鐵台南特定區 10公頃產業專用區地上權招商案明年初開標

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-16 16:49

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商仲第一太平戴維斯協助交通部鐵道局舉辦「高速鐵路台南車站特定區產業專用區（武東段 279、280 地號）開發經營案」招商，該案已正式公告，預估未來全案開發量體可超過 10 萬坪截標日期為 2025 年 1 月 2 日。交通部鐵道局將在 9 月 26 日召開招商說明會，向潛在投資人說明與意見交流。

台灣科技產業 S 廊帶加速發展，指標科技大廠帶領下，南台灣的產業翻轉將進入加速期。台積電 (2330-TW) 積極擴大在南台灣布局，高雄楠梓園區、南科三期與嘉義科學園區的建廠計畫正在積極興建中，帶動一波半導體產業鏈南下風潮。為了加速產能到位。

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今年 8 月，台積電跟台灣美光記憶體更分別斥資 171 億元與 74 億元，購置南科廠房與台南產業園區廠房，分別寫下今年商用不動產第一與第三大交易，一舉推升台南市成為今年前 8 月商用不動產市場交易總金額最高縣市，總金額達到 330 億元，台南成為科技大廠的布局重心。

國際大廠腳步同樣積極，美商超微半導體（AMD）申請經濟部 A + 全球研發創新夥伴計畫，預計於高雄、台南設置 2 處研發中心，其中台南研發中心即鎖定台南高鐵站旁的沙崙綠能科學城。另外，群聯電子 (8299-TW)、緯創資通 (3231-TW) 等科技大廠更與陽明交通大學達成產學合作協議，將在沙崙捐建 2 棟教研大樓。陽明交通大學台南園區、中央研究院南部院區以及成大沙崙醫療服務與創新園區等頂尖教學研究單位，將為台南科技產業發展提供不可或缺的高階研發人才。

負責此案招商的第一太平戴維斯協理戴廣平指出，本案位於高速鐵路台南車站特定區內，基地包含台南市歸仁區武東段 279、280 地號土地等 2 筆土地，土地面積約 9.89 公頃（約 2.99 萬坪），土地使用分區為產業專用區，建蔽率與容積率分別為 60% 與 300%，地上權期間為 50 年，得優先續約 20 年，未來可規劃做為產業研發服務使用、工商服務及展覽使用、購物中心及商業使用、觀光遊憩使用、醫療保健服務使用，及經台南市政府審查核准得供與產業發展有密切關聯之相關設施使用，使用規劃多元，預估未來全案開發量體可超過 10 萬坪，可滿足大型科技業的長期布局計畫。