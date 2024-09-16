〈房產〉大店面成銀行及診所最愛 蘆竹店面1.46億元登桃園店面總價王

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-16 12:54

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疫後消費市場蓬勃發展，店面再成投資亮點。觀察實價登錄今年桃園最高總價店面，是蘆竹南崁「海喬清水硯」的 1、2 樓店面，總價 1.46 億元，該筆交易備註用途為診所。而總價亞軍落在青埔高鐵站前西路，1.44 億元成交，目前出租給銀行營業，而第三名也在蘆竹忠孝東路成交 1.22 億元，也由銀行承租中。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，過去店面投資者目光店面集中在區域成熟商圈，不過隨著人潮往外圍移動，現在高總價店面新交易多有三大共同特色，「屋齡輕」、「大店面」、「停車便」，新興社區一樓店面門面挑高氣派，不少為一二樓大空間規畫，且新大樓停車位充足，適合特定產業進駐，包括銀行和醫療產業，也因為總價高，吸引地方資深置產客，甚至業者購入自用。

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而觀察 2024 年至今桃竹地區單價最高的樓店交易，其中桃園市中壢區實踐路 43 年老公寓一樓店面，坪數不到 10 坪，單價高達 143.1 萬元，成為 2024 年桃竹地區的樓店單價王。