〈房產〉大店面成銀行及診所最愛 蘆竹店面1.46億元登桃園店面總價王
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-16 12:54
疫後消費市場蓬勃發展，店面再成投資亮點。觀察實價登錄今年桃園最高總價店面，是蘆竹南崁「海喬清水硯」的 1、2 樓店面，總價 1.46 億元，該筆交易備註用途為診所。而總價亞軍落在青埔高鐵站前西路，1.44 億元成交，目前出租給銀行營業，而第三名也在蘆竹忠孝東路成交 1.22 億元，也由銀行承租中。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，過去店面投資者目光店面集中在區域成熟商圈，不過隨著人潮往外圍移動，現在高總價店面新交易多有三大共同特色，「屋齡輕」、「大店面」、「停車便」，新興社區一樓店面門面挑高氣派，不少為一二樓大空間規畫，且新大樓停車位充足，適合特定產業進駐，包括銀行和醫療產業，也因為總價高，吸引地方資深置產客，甚至業者購入自用。
而觀察 2024 年至今桃竹地區單價最高的樓店交易，其中桃園市中壢區實踐路 43 年老公寓一樓店面，坪數不到 10 坪，單價高達 143.1 萬元，成為 2024 年桃竹地區的樓店單價王。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，桃園今年的單價店王，位於中原大學旁，儘管全台各大專院校面臨少子化的招生挑戰，但中原大學已連續五年達到 100% 註冊率，商圈客源充沛；且該店面位於中原夜市鬧區，商圈成熟穩重，所在公寓的屋齡也符合危老條件，可展望後續的重建效益，加上店面坪數小總價低，適用百業多元，因而衝出高單價奪下今年桃園店王。
張旭嵐表示，熱門商圈店租成本也高，因此近年小店面反而吃香，也較容易創下高單價行情。近年打炒房政策「打住不打工商」，帶動商用店面交易，而黃金店面具備「客流穩定」、「租金抗跌」、「業態多元」、「增值可期」及「廣告效益」「出租單純」等優勢，因此是著眼長期投資的高資產族喜愛的置產標的。
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